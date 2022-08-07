岸田改組內閣 傳安倍胞弟將卸防衛相

日本防衛大臣岸信夫係已故日本首相安倍晉三胞弟，傳出他可能在日本內閣下週的改組中不獲留任。圖為他六月在柬埔寨金邊出席東協和日本防長非正式會議。（美聯社檔案照）

2022/08/07 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本首相岸田文雄六日在廣島市召開記者會，宣布下週將改組內閣。他表明，鑑於日本當前面臨其「第七波」武漢肺炎疫情、「台灣情勢」等諸多議題，欲「儘快啟動新（執政團隊）體制」。產經新聞等日本媒體同日報導，岸田內閣可望十日發布新人事。讀賣新聞亦報導，「考慮到防衛大臣（即七月遇刺身亡之前日相安倍晉三胞弟）岸信夫的健康狀態」，將朝異動他目前職位的方向安排。

岸田趁六日出席美軍在廣島投下原子彈七十七週年的追悼儀式，返回他的眾議員選區廣島縣，並舉行記者會。岸田主要聚焦內閣改組、執政的自民黨領導高層人事、過去名為「統一教」的「世界和平統一家庭聯合會」與岸田內閣閣員間的關係，以及為安倍舉行「國葬」這三項議題。他強調，自己跟統一教「並無關係」。

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岸田表示，鑑於物價高漲、俄羅斯入侵烏克蘭情勢、如何使日本國防實力脫胎換骨、天災因應作為、八月提交政府明年度概算、經濟對策等議題，他將改組內閣。據報導，改組時間原本要等二十五日、即安倍過世四十九天後才進行，但鑑於日本國內的武肺疫情又再升溫、愈來愈緊張的台灣情勢與民調下滑，因此岸田認為，有必要在今秋召開的國會臨時會前，儘早調整內閣人事，而到十月四日，將是岸田擔任首相一週年。

據稱岸信夫有髖關節的宿疾，走路都很困難，去年八月參拜靖國神社時就拄拐杖。他七月說明跟統一教的關係時，就坐輪椅出席記者會。日媒「週刊經濟學人」七月曾報導，繼任人選可能是岸田領導的自民黨派系「宏池會」成員、前防衛相小野寺五典，或同屬岸田派、眾議員選區也在廣島縣的首相補佐官寺田稔。

日本「時事通信社」報導，宏池會（岸田派）第二號人物、外務大臣林芳正將留任，內閣官房長官松野博一、財務大臣鈴木俊一也獲留任。經濟產業大臣萩生田光一，可能留任或轉任新職。至於黨高層人事，派系「志公會」領袖、前日相麻生太郎，以及另一派系「平成研究會」領袖茂木敏充，將分別續任副總裁、幹事長。黨內地位僅次於總裁、副總裁的「黨三役」中，除茂木外，政調會長高市早苗和總務會長福田達夫，均傳出可能異動。

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