美援烏 再加碼300億軍火

一名俄羅斯士兵四日在烏克蘭札波羅熱核電廠附近駐守。（路透）

2022/08/07 05:30

為迄今一筆最大軍援 含海馬斯及國家先進地對空飛彈系統

〔編譯管淑平／綜合報導〕拜登政府最快八日將宣布新一波追加軍援烏克蘭，預計將提供高達十億美元（約三百億台幣）武器彈藥，為迄今其中一筆最大軍援，美方將提供的武器，包括在烏俄戰爭中顯著發揮制俄效果的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）。

請繼續往下閱讀...

拜登政府最快8日宣布追加援烏

「路透」五日獨家引述三名消息人士披露，拜登政府可望即將宣布的新一輪追加軍援，內容除了「海馬斯」，也包括「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）彈藥，以及多達五十輛M113裝甲醫療運輸車。這波軍援將依舊使用「總統撥款權」（PDA）下的資金支應，使美軍至今總計約八十八億美元軍援規模再加十億美元。目前美國已經送了十六套「海馬斯」給烏克蘭，七月一日承諾提供兩套NASAMS。

美已送16套「海馬斯」給烏克蘭

位於烏國南部、遭俄軍佔據的歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠五日遇襲，部份建築嚴重受損，「烏克蘭國家核電公司」（Energoatom）聲明，核電廠所在地記錄到三次攻擊，擊中靠近一座核反應爐的廠區，一條高壓電線毀損，迫使工作人員緊急將一具反應爐停止運作，「有氫外洩以及輻射物質噴濺的風險」，但尚未偵測到輻射外洩，也沒有人員傷亡。

歐洲最大核電廠遇襲 1反應爐關閉

烏、俄互相指責對方砲擊核電廠所在地。烏克蘭國家核電公司說，進駐該廠的俄羅斯國營核子企業（Rosatom）工作人員在攻擊發生前倉皇撤離，總統澤倫斯基控俄國應該為攻擊核電廠，「為全歐洲製造另一場極度危險情勢」負責。莫斯科否認攻擊，反指是烏軍砲擊核電廠所在地安赫德（Energodar）造成。

另外，烏國政府表示，繼日前第一艘運穀船「拉佐尼號」（Razoni）之後，另外三艘裝載穀物的貨輪依照烏俄達成的協議，五日從烏國港口出發，前往土耳其，這批穀物將銷往愛爾蘭和英國。接著還有十三艘等待出港。

俄國總統普廷五日在索契與土國總統艾多根會面，會談約四小時，普廷感謝艾多根協助籌劃恢復烏國穀物出口以及同時使得俄國糧食、肥料得以持續供應全球市場。克里姆林宮發表會談聲明，雙方同意加強兩國經濟、能源合作，重新確認進一步發展俄土「建設性關係」的共同意願，並重新確認共同、密切合作打擊所有恐怖主義組織。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法