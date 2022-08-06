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    重判美職籃女球員9年 俄稱可換囚

    美國女子職籃球星格林納因誤帶含大麻油的電子菸入境俄羅斯，4日戴著手銬出庭，遭判9年徒刑和巨額罰金。（法新社）

    美國女子職籃球星格林納因誤帶含大麻油的電子菸入境俄羅斯，4日戴著手銬出庭，遭判9年徒刑和巨額罰金。（法新社）

    2022/08/06 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國女子職籃（WNBA）球員格林納（Brittney Griner）二月期間攜帶含有大麻油的電子菸入境俄羅斯遭逮捕後，四日遭當地法院判處罪名成立，須服九年刑期，令美國社會震驚憤慨，總統拜登也怒斥「不能接受」。俄國外交部長拉夫羅夫五日則表示，俄方已準備好在「總統層級」與美討論換囚。

    格林納攜含大麻油電子菸赴俄

    現年卅一歲的美國WNBA鳳凰城水星隊球星、兩度助美國女籃在奧林匹克運動會摘金的格林納，二月在WNBA休賽期間前往俄國為UMMC葉卡捷琳堡隊效力，卻在莫斯科機場被搜出行李中藏有含大麻油的電子菸匣，隨即遭到逮捕及控罪。儘管她在法庭上堅稱自己無意違反當地法律，其律師也解釋她僅是在大麻合法化的亞利桑那州使用相關產品，且本人也已認罪，但仍被判處九年重刑及一百萬盧布（約四十八萬台幣）罰款。

    俄想換回知名俄籍軍火商布特

    俄國外長拉夫羅夫五日表示，俄方已準備好與美討論換囚，美方希望除了換回格林納，還包括涉嫌從事間諜行動而被判刑十六年的前美軍陸戰隊隊員惠蘭（Paul Whelan），俄方則想換回知名俄籍軍火商布特（Viktor Bout）。但他強調，此事只能在兩國總統普廷和拜登同意建立的溝通管道框架下進行，「儘管彼此有一些公開放話，但該管道仍在運作。」他也警告美方勿對本案採取「擴音器外交」，指華府無法專業冷靜處事，只會壞了雙方換囚一事。

    對此，拜登透過聲明表示，格林納一案是不正當的拘留，要求俄國立即釋放。國務卿布林肯則指出，美方會尋求與俄方討論換囚，但格林納獲罪凸顯「俄國政府利用非法拘留手段，把人民當成政治人質」。

    此外，NBA總裁席佛和WNBA總裁恩格爾伯特亦在聯合聲明中表示，格林納獲罪是不公義、不幸的事。

    格林納判決出爐後，所屬的鳳凰城水星隊和康乃狄克太陽隊在比賽前靜默，表達對隊友和戰友的聲援。（美聯社）

    格林納判決出爐後，所屬的鳳凰城水星隊和康乃狄克太陽隊在比賽前靜默，表達對隊友和戰友的聲援。（美聯社）

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