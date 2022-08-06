假新聞網站 11種語言助中宣傳

中國武漢市一座大螢幕播出習近平的談話。（路透檔案照）

2022/08/06 05:30

美資安公司揭露 搭配社群帳號運作

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國資安公司麥迪安（Mandiant）四日發表報告，指出多達七十二個多語種新聞網站宣稱獨立，但實則與中國的政治宣傳行動有關聯，這些新聞網站刊登詆毀調查新疆維吾爾族人權狀況的學者名聲，甚至冒用美國聯邦參議員身分發出內容為捏造的信件，這些假獨立新聞網站的政治宣傳活動從去年起持續至今，是一項推動挺中論述的複雜行動之一環，意在「散佈與中國政治利益一致的內容。」

內容多親中批美 重塑新疆

報告鑑別出七十二個、十一語種的這類新聞網站，使用中文程式語言寫成，除假新聞網站，還搭配一些社群媒體帳號運作。這些假獨立新聞網站的政治宣傳活動從去年起持續至今，宣傳親中、重塑新疆國際形象、批美及美國與盟邦關係的論述。

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最近如一日該行動旗下數個相關網站發表文章，批評美國眾議院議長裴洛西訪問台灣；也曾在三月美國前國務卿龐皮歐訪台時，發表「報導」指龐皮歐訪台動機是為了金錢利益和有意參選美國總統。也有用烏克蘭文發表的文章，不實指稱大量烏國人受美國在烏國的生物實驗室所害喪生。

中官媒呼應報導「假新聞」

去年十二月其中一家新聞網站捏造一篇報導，並由名為「Jonas Drosten」的相關推特帳號發文，公佈三封宣稱是由美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐發給研究中國壓迫新疆維族的著名德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）的郵件，捏造鄭國恩接受魯比歐和右翼政治人物、前總統川普的白宮顧問巴農資金。這篇文章之後被中國官媒「中國日報」呼應報導。

72個網站由中國公關公司管理

這些網站全都由中國公關公司、內容行銷平台「上海海訊科技有限公司」託管，該公司「海外發稿」服務使用超過四十個不同語言，受眾涵蓋北美、歐洲、中東和亞洲，也包括台灣。報告列舉出的相關網站，中文的如「台灣焦點」、「財富台灣」、「香港日報」和「香港週報」等。

報告說，儘管沒證據顯示此事與中國政府的關聯性，但該公司服務內容包括「正能量」方案，而中國官媒用「正能量」來指稱透過社媒散播政府觀點和政策的宣傳行動。

海訊一名代表回應斥報告「胡說八道」。推特公司表示，報告指出的「Jonas Drosten」等帳號此前已因違反規定遭停權。

儘管這份最新報告揭露的宣傳行動不太成功，未能吸引大量受眾互動，不過，麥迪安高級分析經理札弗拉說，「此事有意思之處是利用第三方機構」，這種利用公關公司在社群媒體和假新聞網站散佈訊息的手法顯然正在升溫。

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