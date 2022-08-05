裴洛西訪韓 尹錫悅休假現「聲」

美國聯邦眾議院議長裴洛西三日至四日訪問南韓，四日在會晤南韓國會議長金振杓後，召開聯合記者會。（彭博）

2022/08/05 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕休假中的南韓總統尹錫悅四日和美國聯邦眾議院議長裴洛西通電話四十分鐘，尹錫悅表示，裴洛西此行走訪兩韓邊界的板門店「共同警備區」（JSA），象徵美國與南韓對北韓的嚇阻；裴洛西則提到，盼美韓聯手建構自由開放的印度─太平洋秩序。

根據南韓國家安保室，尹、裴兩人就外交、國防、技術合作、美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）、俄國入侵烏克蘭及供應鏈等議題交換意見。尹錫悅肯定裴洛西長久以來促進自由民主和人權，請裴洛西繼續為發展美韓全球性全面戰略同盟貢獻心力。

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暌違七年到訪 感謝尹抽空通話

裴洛西則感謝尹錫悅休假時抽空跟她通話；她以七月在華府「韓戰老兵紀念碑」揭幕的陣亡將士「追思牆」為例，強調美韓同盟在道義等諸多層面均有重要意義，兩國有義務維護與鞏固以無數人犧牲換來的和平繁榮。南韓總統辦公室稱，兩人未直接談到涉及中國的事務。

此外，因「議長中立」而暫時退出在野最大黨「共同民主黨」的南韓國會議長金振杓，四日亦在國會接待裴洛西，兩人會談約七十分鐘，討論兩國國會如何做為美韓同盟發展的後盾，並期待兩國在產業先進技術與供應鏈等方面進一步合作。「裴金會」後的聯合聲明寫道，兩人均對北韓正升高威脅程度的嚴峻情況表達擔憂，基於對北韓強力的延伸性嚇阻，同意支持美韓政府透過國際合作及外交對話、使朝鮮半島非核化與和平的努力。

裴洛西二○一五年曾以聯邦眾議院民主黨領袖身分訪韓，這次是她暌違七年再度訪問南韓國會；而美國眾院議長上次訪韓，已可追溯到二十年前共和黨的哈斯特爾特。她也是繼二○一九年時任美國總統的川普以來，走訪JSA的最高層級美國政要。

尹未露面 秘書：考量國家利益

尹錫悅以休假、不在首爾為由未與裴洛西會晤，在南韓國內引發爭議。南韓三大電子媒體之一的文化廣播公司（MBC）報導指尹錫悅在此事上反反覆覆。南韓執政黨「國民力量」前國會議員劉承旼四日在其「臉書」發文，質疑尹錫悅有空偕第一夫人金建希看話劇，還接見演員，卻不跟來訪的美國聯邦眾議院議長見面？尹錫悅的首席新聞秘書崔英範對此不予置評，只說「（尹錫悅的）所有決定都考量到國家利益」。

此外，國民力量亦批評裴洛西三日飛抵烏山駐韓美軍基地時，不見任何南韓國會或政府官員接機，金振杓應為此「失禮」行為公開道歉。南韓國會則解釋，其與裴洛西訪團已事先協調好，不在該基地舉行任何歡迎儀式。南韓媒體稱，裴洛西對此感到十分不滿。美聯社則報導，裴洛西訪韓期間，避免直接公開評論、進一步升高區域緊張的台海兩岸關係。

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