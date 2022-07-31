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    戰俘監獄40死 俄反咬烏國空襲

    烏國首都基輔30日舉行一場反俄示威活動，參加者手拿美國紐約911恐怖攻擊事件和死於歐連尼夫卡的數十名烏軍戰俘對比照片，指控俄國當局與恐怖組織沒兩樣。（美聯社）

    烏國首都基輔30日舉行一場反俄示威活動，參加者手拿美國紐約911恐怖攻擊事件和死於歐連尼夫卡的數十名烏軍戰俘對比照片，指控俄國當局與恐怖組織沒兩樣。（美聯社）

    2022/07/31 05:30

    俄軍控制的烏東頓內茨克城鎮歐連尼夫卡（Olenivka）一座關押烏克蘭戰俘的監獄29日遭受攻擊，俄軍宣稱造成40名囚犯身亡與75人受傷，當中包括馬立波亞速鋼鐵廠的投降烏軍。俄方指責這是烏軍利用美國軍援的長程飛彈發動攻擊，但烏國總統澤倫斯基則反控俄軍蓄意大規模謀殺烏軍戰俘，呼籲美國正式宣布俄羅斯為支持恐怖主義國家。（國際中心）

    示威者舉起「向英雄致敬」、「別相信恐怖主義俄羅斯」等標語，控訴俄國的戰爭惡行。（美聯社）

    示威者舉起「向英雄致敬」、「別相信恐怖主義俄羅斯」等標語，控訴俄國的戰爭惡行。（美聯社）

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