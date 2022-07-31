沒藥缺檢測 北韓武肺燒逾2月首見+0

北韓官媒稱北韓卅日無新增「發燒」病例，為該國自五月開始公布疑似確診武肺的「發燒」病例數據以來，首度單日加零。圖為北韓領導人金正恩今年五月十五日視察平壤的一家藥局。（美聯社）

2022/07/31 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據北韓官媒「北韓（朝）中央通信社」（KCNA）報導，北韓卅日的武漢肺炎新增疑似確診病例加零，為該國自今年五月開始公布官方疫情數據以來，首度通報單日沒有增加任何新的發燒病例。

缺乏獨立數據 世衛質疑疫情更糟了

此外，朝中社在廿九日引用北韓國家緊急防疫司令部的數據指出，北韓全國從當地時間廿七日十八時到廿八日十八時共新增三例發燒病例，為北韓坦承有疫情以來首度單日通報發燒病例低於十例；報導中還說，北韓自四月底以來累計有四七七萬多例的發燒病例，但其中九十九．九九％的病例已完全康復。傳染病專家對北韓官方宣稱的疫情進展存疑，世界衛生組織（WHO）上月也以缺乏獨立數據為由，認為北韓疫情應該是更糟而非更好。

請繼續往下閱讀...

北韓因缺乏採檢工具，迄今並未公布任何武肺病毒篩檢陽性的相關數據，而是公布疑似武肺確診者的「發燒」病例。根據南韓韓聯社指出，北韓官方自五月十二日起公布發熱病例數據，單日新增發熱病例在同月十五日以近四萬例攀頂，隨後持續下跌，甚至在本月初宣稱即將「終結」武肺危機，無視亞洲其他國家同一時間因Omicron亞型變異株肆虐以致疫情再起。

缺乏檢測量能 專家質疑死亡人數

死亡病例數方面，北韓最近一次通報發燒病例死亡數據，是本月五日公布的七十四例；但南韓首爾漢陽大學醫學院教授申永全（Shin Young-jeon，譯音）認為，武肺死亡病例數幾乎「不可能」這麼低，推測原因可能是北韓缺乏檢測量能、病例統計上出問題，甚至是政治因素，即領導階層不願公開大量死亡數字。韓聯社也說，北韓的「發燒病例」致死率甚低，僅○．○○二％，較其他國家的數據相去甚遠，可信度可議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法