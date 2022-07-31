結盟抗中俄 布林肯飛東南亞再訪非洲

美國國務卿布林肯二十九日在國務院出席記者會。（歐新社）

2022/07/31 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯本週起展開東南亞、非洲五國訪問之行，在東南亞將出席在柬埔寨召開的東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議，這趟訪問正值美國與對手中國、俄羅斯為了台灣、烏俄戰爭歧見加深，都正在加強各自的全球影響力。

此行從訪問柬埔寨展開，美國國務院東亞和太平洋事務助理國務卿康達廿九日說明，布林肯八月三日到五日在金邊將出席東協三場會議，談新冠病毒疫情、氣候變遷、烏俄戰爭等問題，也會力促東協國家「加強施壓」緬甸軍政府。

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東協會議 中俄外長也會出席

王毅和俄羅斯外交部長拉夫羅夫也將出席東協會議，但是沒有跡象顯示，布林肯打算分別與這兩人會晤。康達說，布林肯沒規劃在這個區域論壇上與王毅坐下來談，但是不排除會在場邊有非正式的簡短會談。

布林肯八月六日訪問菲律賓，與菲國新任總統小馬可仕和外長會談，討論強化美菲聯盟和「我們共同的民主價值」。

接著八月七日到九日轉往非洲，先後訪問南非、剛果民主共和國和盧安達。布林肯在南非將發表美國對撒哈拉以南非洲的戰略，訪問盧安達期間將「聚焦盧安達政府在降低緊張以及剛果東部持續暴力方面所能扮演的角色」。

國務院表示，美國認為，「非洲國家在地緣戰略中發揮作用，是我們在當前最迫切議題上的關鍵夥伴」，而布林肯的出訪，反映了這一點。負責非洲事務的助理國務卿莫利菲（Molly Phee）說，此行訪問的每一個非洲國家，都在非洲大陸和全球發揮重要作用。

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