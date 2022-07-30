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    沙國殺人王儲訪法 外交大復活

    法國總統馬克宏（左）廿八日在總統府愛麗榭宮歡迎來訪的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（右）。（法新社）

    法國總統馬克宏（左）廿八日在總統府愛麗榭宮歡迎來訪的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（右）。（法新社）

    2022/07/30 05:30

    聲明未提及是否增產石油

    〔編譯張沛元／綜合報導〕法國總統府廿九日表示，馬克宏總統與來訪的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼在會談中同意，將努力「舒緩」烏克蘭戰爭所帶來的「影響」，但並未提及沙國是否會增產石油或天然氣。

    聲明中說，兩位元首強調，必須結束俄羅斯與烏克蘭的衝突，並加強法沙兩國合作，以減輕戰爭對歐洲、中東以至於更廣泛世界的影響。該聲明沒有明確提到石油或天然氣，僅稱馬克宏「強調（法國）繼續與沙國就歐洲各國能源供應的多樣化進行持續協調的重要性」。馬克宏的助理在會談前曾指出，馬克宏打算敦促沙國增產石油以壓低原油價格。

    討論烏戰食物安全問題

    一如本月稍早造訪沙國利雅德的美國總統拜登，馬克宏也一直希望沙國王儲能提供增產石油的保證。歐洲各國在烏戰後因制裁俄羅斯或俄方逕自減供陷入能源危機，因此轉為尋求更安全的能源替代來源，而沙國是少數有能力增產石油的國家。

    聲明中還說，兩人討論了烏戰導致的全球食物安全問題，也討論包括葉門內戰與伊朗核子計畫等區域危機。

    穆罕默德．沙爾曼已於廿九日離開法國，他廿八日在愛麗榭宮與馬克宏共進晚餐並進行會談。這是他自二○一八年美國華盛頓郵報記者哈紹吉遇害以來的首趟歐盟國家訪問行，堪稱這位曾被斥為國際棄兒的沙國實際領導人在外交上的大復活。這場會面在法國招致嚴厲批評，人權團體大為光火，因為美國情報直指，沙國王儲是哈紹吉之死的幕後主使。與拜登造訪利雅德時僅和王儲擊掌不同的是，馬克宏在歡迎他來訪時與之握手；法國左派議員痛斥，馬克宏握的是一雙沾滿鮮血的手。

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