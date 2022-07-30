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    電話會談 正告習近平// 拜登：強烈反對片面改變台海現狀

    美國總統拜登28日與中國國家主席習近平通電，拜登重申美國對台政策未改變，強烈反對片面改變台海現狀。（彭博）

    美國總統拜登28日與中國國家主席習近平通電，拜登重申美國對台政策未改變，強烈反對片面改變台海現狀。（彭博）

    2022/07/30 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登廿八日與中國國家主席習近平通電兩小時十七分，拜登重申美國對台政策未改變，強烈反對片面改變台海現狀或破壞和平與穩定。

    相較於新華社發布的會談新聞稿中，習近平在台灣問題上嚴詞警告美國，白宮發布的會談紀要內容簡短、也較溫和，指兩位領導人討論了一系列對雙邊關係而言重要的議題，以及其他區域、全球議題；在台灣問題上，拜登「強調美國的政策並未改變，美國強烈反對片面改變台海現狀或破壞和平與穩定」。

    台灣議題「直接且坦率的討論」

    白宮的會談紀要並未出現新華社所說，拜登重申「美國的一個中國政策沒有改變，也不會改變，美方不支持台灣獨立」。不過，白宮高層官員簡報會談內容時指出，拜登重新確認美國奉行以台灣關係法、美中三個聯合公報和對台六項保證為依歸的美國的一個中國政策，反對兩岸任何一方片面改變現狀，並且致力於維護台海和平與穩定。

    美方官員指出，整體而言，「這場對話具有實質性，深入而坦率」，雙方也同意安排時間面對面會晤。外界預料，十一月在印尼舉行的廿國集團（G20）峰會，將是可能的場合。

    美中高度緊張 拜登盼建立「護欄」

    官員指出，兩人深入討論台灣議題，「有直接且坦率的討論」，包括討論到美中在台灣問題上有歧見，但是兩國已管控這些歧見四十多年，維持在此議題上的溝通管道暢通，對持續管控歧見很重要。

    記者多次追問拜登是否向習提到眾院議長裴洛西打算訪台一事，這名官員都拒絕提供進一步細節。記者問道︰台灣議題緊張的此刻，兩國還能推動合作？官員說，美中進行這樣的對話格外重要，「尤其是在領導人層級、在如此高度緊張時」，拜登主要希望是為兩國建立「護欄」。

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