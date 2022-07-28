昔攻川普現襲拜登 中國擴大干擾期中選舉

美國國安專家警告，美國期中選舉面臨中國的干擾和威脅，美國政府亟需制定因應還擊措施。（彭博）

2022/07/28 05:30

美國安官員示警須還擊

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國將於十一月八日舉行期中選舉，改選聯邦眾議院全部四三五席、聯邦參議院三分之一的卅五席，以及卅六州州長和三個屬地首長，這場期中選舉對美國共和與民主兩黨，形同二○二四年總統大選黨內前哨戰。美國國安專家警告，美國期中選舉面臨中國的干擾和威脅，美國政府亟需制定因應還擊措施。

「美國之音」（VOA）報導，聯邦調查局（FBI）局長瑞伊與身兼美國國家安全局局長和美國網戰司令部司令的仲宗根上將（Paul Nakasone）本月十九日在紐約福坦莫大學出席會議時表示，他們的機構正在努力解決期中選舉面臨的威脅。

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瑞伊同日接受「紐約時報」訪問也指出，中國試圖影響美國政策和政治，是其既有政策。他認為，這不是一個直接的選舉問題，但有時會變成選舉問題。他補充說，中國致力於成為主導性的經濟強國，這需要在全球受眾中保持一定的可信度。「（中國）更擔心被抓到，這可能有助於他們在如何做事方面進行算計。」

美國國家反情報與安全中心（NCSC）本月六日發布公告指出，美中關係日益緊張之際，中國積極且加強遊說、試圖影響美國各州、地方、原住民部落和商界領袖，手段包括蒐集個資、以貿易與投資獎懲這些領袖等，藉以影響美國政治、推進北京的地緣政治利益。

用疫情和通膨 攻擊拜登政府

前美國國防部情報局分析師蓋瑞特（Dan Garrett）表示，中國每天都對美國進行廣泛、公開和秘密的選舉影響，這是其政治戰的一環。他說，正如中國操縱武肺疫情大流行和種族歧視、仇視中國和麥卡錫主義等議題，來削弱選民對川普政府與共和黨人的選舉支持，北京如今同樣也在利用疫情和通膨的敘事風向，攻擊拜登政府。

資訊安全公司TrustedSec創辦人甘迺迪（David Kennedy）指出，北京干擾期中選舉的手段包括：擾亂選舉過程、使選民無法投票，針對特定城市發動特定攻擊，洩漏選舉數據，以及發動大規模駭客攻擊，導致選舉結果發生變化。

針對如何反制北京，前白宮國家安全會議成員卡瓦諾（Brian Cavanaugh）建議，美國政府可以考慮關閉領事館、遣返作案人員等多重選項，美國此前就對俄羅斯採取過類似做法。「如果不關，至少將領事館中的關鍵人物遣返中國。」

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