美擬部署亞洲多領域特遣隊 阻中侵略印太

第24屆年度印度—太平洋地區國防首長會議25至27日於澳洲雪梨舉行，包括澳洲國防軍司令坎貝爾（中）、美軍參謀首長聯席會議主席密利（右）、美國印太司令部司令阿基里諾（左）共26國軍事首長與會。（美聯社）

2022/07/28 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕「日經亞洲」廿七日刊出美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）專訪內容，指出美國陸軍正考慮在亞洲部署整合飛彈、電子和網路能力的特遣部隊，以遏制中國在台灣海峽和南海的侵略。這個被稱為「多領域特遣隊」（multi-domain task force）的陸軍單位，可能在二○二三年後成立，規模將達數千人。

據報導，這支特遣部隊將組成四個群（group），具備火力、防空、後勤和資訊戰能力，駐紮在美國華盛頓州和德國的基地。這支部隊在和平時期將蒐集情報，瞭解對手的行為模式和弱點，為突發事件預做準備。一旦爆發衝突，將發動電子和網路攻擊破壞敵人的通訊網路、指揮和控制系統，並利用事先獲得的情報，發射飛彈攻擊敵人的船艦和設施，同時進行各種不同的攻擊。

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地面部隊較靈活 可避開飛彈攻擊

報導指出，在亞洲部署這支特遣部隊，凸顯美軍近年來從在中東打擊恐怖主義，轉變成與中國競爭。第三支特遣部隊原先預期將派駐夏威夷，但最終應該會部署在亞洲，因為靠近中國。美國軍方計畫在沖繩、台灣和菲律賓等所謂「第一島鏈」部署陸基飛彈，五角大廈希望為此計畫分配一個多領域特遣隊。地面部隊較為靈活，可避開中國飛彈攻擊，並負責摧毀中國的防空和指揮控制系統，為美國軍艦和戰機接近中國周邊地區打開缺口。

與此同時，美國海軍廿六日公布的計畫顯示，在國會支持下，美國海軍在二○四○年代及之後的船艦數量，將由逾三五○艘載人船艦及約一五○艘無人船艦組成，略多於二○二一年訂定的海軍長期造船計畫，以應對與中的長期競爭，並保有對俄的軍事優勢。

美國海軍戰鬥部隊目前有二九八艘船艦，另有數十艘補給和後勤用船艦。二○二一年訂定的海軍長期造船計畫，為三二一到三七二艘載人船艦，以及七十七艘到一四○艘大型無人船艦。

印太26國防長會議 聚焦中國擴軍

第廿四屆年度印度—太平洋地區國防首長會議廿五至廿七日於澳洲雪梨舉行，今年主題為「促進印太地區基於規則的秩序」，呼應中國不斷擴張影響力及軍事部署的背景，美軍參謀首長聯席會議主席密利坦言，廿六國軍事首長齊聚一堂三天焦點放在「中國崛起的整體形勢」、一個自由開放的太平洋並確保印太地區和平穩定。中國事前獲邀但未出席。

美國太平洋陸軍司令佛林在專訪中表示，美國陸軍正考慮在亞洲部署整合飛彈、電子和網路能力的特遣部隊，以遏制中國在台灣海峽和南海的侵略。（美聯社檔案照）

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