世衛宣布猴痘列國際公衛緊急事件

電子顯微鏡呈現二〇〇三年美國猴痘病例中取自人類皮膚樣本的猴痘病毒。（美聯社檔案照）

2022/07/24 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）廿三日決定，針對猴痘疫情發布世衛疫情最高警示「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），秘書長譚德塞說，除歐洲為「高度」之外，全球的猴痘疫情風險處於「中等」，現有的工具能夠控制疫情，並且阻止傳播。

譚德塞說，「有一場正透過新傳播模式在全球快速蔓延的疫情」，「我決定，全球的猴痘疫情構成國際關注公共衛生緊急事件」。這項罕見的升高警示，意味著世衛現在視猴痘疫情程度足以威脅全球衛生，需要國際協調因應，來阻止病毒進一步蔓延以及惡化成全球大流行的可能。

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稍早消息人士透露，世衛「猴痘問題突發事件委員會」廿一日開會，但是委員會成員就是否升級警示意見分歧。譚德塞在廿三日記者會上也承認，專家小組未能達成共識，因此由他做此決定，打破僵局。

自五月初英國出現非疫區國家猴痘首例以來，目前已有七十五個國家和地區共一萬六千多起病例，五人死亡、均發生在非洲。世衛六月底首次召集猴痘問題專家委員會時，還認為疫情尚不足以構成全球公衛緊急事件，當時全球病例僅約三千例，但是從六月底至今病例數大增五倍以上，也因此，近幾週，科學界和公衛專家要求世衛和多國政府加強行動遏制猴痘疫情的壓力日增。

歐洲佔這波全球猴痘病例的超過八十％，美國已確認病例二八九一例。專家懷疑，歐美這波猴痘疫情是從比利時、西班牙兩場狂歡活動透過性行為傳播。譚德塞說，目前疫情集中在與同性有性行為的男性，尤其是有多個性伴侶者，「這表示這是一場在對的群體用對的策略可以阻止的疫情」。

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