澤倫斯基示警:現在停火 只會延長戰爭

在美國武器助陣下，烏軍在頓巴斯地區的反攻逐漸看到成效。（法新社）

2022/07/24 05:30

籲西方盟友一起堅持

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭引發全球經濟動盪，交戰雙方損失慘重。然而，烏克蘭總統澤倫斯基廿二日在華爾街日報專訪中警告，在未收復失地的情況下停戰，只會延長戰爭時間，使俄軍得到重整旗鼓、蓄勢再攻的空間。與此同時，美國宣布加碼提供烏國二．七億美元（逾八十一億台幣）軍事援助，包含四套M142高機動性多管火箭系統海馬斯（HIMARS）。

今對俄讓步 日後仍要受苦果

澤倫斯基指出，戰爭導致能源、糧食價格飆升，以及冬季可能無俄國天然氣可用等情況，確實讓西方企業和消費者承受代價，他必須讚揚那些拒絕向俄國恐嚇屈服，持續協助烏國抵抗侵略的盟友。然而，他強調這是「價值觀問題」，今天在外交上對俄讓步，或許可以在某種程度上穩定市場，但那終歸是短暫的喘息而已，日後仍得承受苦果。

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收復失土 才能展開停火談判

澤倫斯基又提到，烏國人相信，一定得先收復所有失土，才能展開停火談判，討論接下來怎麼做，以及要怎麼在未來幾世紀存活下去，「愈快收復失土，就減少愈多傷亡。」澤倫斯基直言，現在停火只會助長更廣泛的衝突，讓俄國為下次作戰重新武裝，「俄國就像已吞掉兩塊地區後嚷著要休息的抹香鯨，但兩、三年後又會再吞掉兩塊地區，接著又說要休息，就這樣一直故技重施，百分之百會變成這樣。」

美多管火箭數量 不夠扭轉局勢

澤倫斯基還談及美國提供的「海馬斯」高機動性多管火箭系統，指這套武器協助烏軍在頓巴斯地區挫敗俄軍攻勢，但仍遠低於扭轉局勢所需的數量。他指出，俄軍過去一天發射一萬兩千枚砲彈，烏軍只有一千至兩千枚，但現在烏軍可達六千枚，反觀俄軍開始感受到彈藥和兵力困乏。對烏軍而言，防空系統是目前更迫切的需求，可以阻止俄軍向距離前線幾百英里的和平城市發射長程飛彈。

美增援2.7億美元軍備 尚無戰機

與此同時，白宮發言人柯比廿二日表示，將向烏國增援二．七億美元軍備，「這（軍援）是與時俱進的過程，我們一直在追蹤戰況，並和烏國討論需求。」據了解，新一批援助包括四套「海馬斯」、三萬六千發榴彈砲彈藥和五八○架「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）無人機等，迄今援烏軍備總額已達八十二億美元。

此外，柯比也透露，美方正初步研究提供美製戰機給烏國的可行性，但不是近期就能實行的事。

俄投入85％兵力 國內已無駐軍

西方國家統計，烏軍反擊為俄軍帶來更多壓力，每天約有數百名俄國官兵傷亡，至少已一萬五千人在戰場死去，其中包括數千名尉級、數百名校級軍官和「多位」將領。美國國防官員還透露，烏軍已在頓巴斯成功打擊逾一百個俄軍「高價值」目標，包含指揮中心、彈藥庫、防空設施、雷達和通訊節點、長程火砲發射點等。俄軍已在烏國戰場投入八十五％的兵力，國內其他地區已沒有駐軍。

另外，俄國國防部廿二宣稱本月五至廿日間摧毀四套「海馬斯」系統，但烏方和美方都反駁是假消息，指俄方蓄意破壞西方對烏的支持。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，在沒有收復失土的情況下停戰，只會讓俄國得到喘息，為下次侵略養足力氣。（美聯社檔案照）

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