安倍國葬敲定9/27 國會擬辦追悼演說

日本前首相安倍晉三的國葬，可望於九月廿七日在日本武道館舉行，日本政府將在廿二日內閣會議上拍板。圖為加拿大總理杜魯道十二日前往渥太華日本大使館致哀。（美聯社檔案照）

2022/07/21 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿日報導〕日本前首相安倍晉三的國葬，可望於九月廿七日在日本武道館舉行，日本政府將在廿二日內閣會議上拍板。另外，自民黨也提案在預定下月初召開的臨時國會中，為安倍舉行國會追悼演說。

安倍本月八日在奈良街頭為參議院選舉造勢時遭槍擊身亡，十二日出殯。首相岸田文雄上週宣布為安倍舉行國葬，表彰他對國家的貢獻，並展現日本不向暴力屈服與捍衛民主的決心。安倍是繼前首相吉田茂、日本戰後第二位舉行國葬的前首相。

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吉田茂的國葬於一九六七年在武道館舉行，包括皇室成員在內共有六千多人參加。時隔五十五年再次舉行國葬，地點仍選在武道館，預期將有世界各國領袖和政要參加。日本政府與安倍家屬商量後，時間將選在九月廿七日。

另外，配合參議院改選，國會預定八月初召開臨時會，舉行參院議長選舉，目前時間暫定為八月三日至五日，自民黨國對委員長高木毅廿日與最大在野黨立憲民主黨國對委員長馬淵澄夫協商，提案八月五日在眾院院會舉行安倍追悼演說。

為現任國會議員在任期中過世舉行追悼演說，是日本國會的慣例，由於安倍曾任首相，負責演說的人也可能是首相級人物，例如二○○○年任期中驟逝的前首相小淵惠三，即由前首相村山富市發表追悼演說。至於可能為安倍發表追悼演說的人選，目前包括岸田文雄、前首相麻生太郎、菅義偉，民主黨前首相野田佳彥也是可能人選。

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