傳普廷親自指揮作戰 參謀總長協助

西方軍事消息來源指出，俄軍目前在烏東頓巴斯地區的作戰，是由總統普廷（左）和參謀總長吉拉西莫夫（右）直接做出戰術上的決策。（法新社檔案照）

2022/05/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯軍隊在烏克蘭東部頓巴斯地區戰況膠著，據傳俄國總統普廷已親自在幕後指揮督戰，並由俄國武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫從旁協助，俄方未證實相關消息。不過紐約時報指出，俄國自二○○八年跟喬治亞共和國打仗後，宣布對軍隊進行全面改革整頓，期建立一支更精簡、更靈活、更專業的軍隊，烏俄戰事驗收相關改革成效，結果以失敗告終。

頓巴斯仍無突破 俄軍已12名將領戰死

英國衛報十七日引述西方軍事情報消息人士說法，普廷正在協助指揮頓巴斯地區地面部隊的動向，目標可能與越過烏東盧甘斯克的北頓內茨克河、推進北部戰線有關。到目前為止，俄軍未能在頓巴斯取得突破，他們在那裡發動一個月的攻勢，但多次未能包圍規模較小的烏軍。

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消息人士補充說，普廷仍在與吉拉西莫夫將軍密切合作，這與烏克蘭上週聲稱這位俄軍最高階將領已被邊緣化的說法，形成鮮明對比。此前，多家外媒也引述消息來源報導，吉拉西莫夫本月初在烏東哈爾科夫地區伊久姆（Izyum）親自督戰時，遭到烏軍伏擊而受傷。俄烏雙方均未證實。

衛報說，普廷和吉拉西莫夫直接出手干預俄軍在烏克蘭的戰術行動，並做出一些通常是上校或準將層級軍官所做的決策。美軍的上校和英軍的準將通常指揮一個旅，一旅由數個營組成，而營相當於俄國軍隊中最小的作戰單位。

衛報分析，相較於與西方軍隊，俄軍的運作方式更著重由上而下，通常會向戰場上的將軍下達指令。但據烏軍指出，莫斯科入侵行動步履蹣跚。意味著它被迫把將軍派往前線，已有多達十二名將領在前線陣亡。

根據對戰鬥現場的航拍估計，上週俄軍因強行渡過北頓內茨克河而被烏軍狙擊，導致七十多輛俄軍裝甲車被摧毀，並損失了至少一個營的裝備。

俄軍事改革十餘年 侵烏表現證實失敗

紐約時報十六日指出，儘管歷經十餘年的軍事改革，在俄羅斯入侵烏克蘭近三個月後，克里姆林宮顯然無法打造出有效的戰鬥機器。在烏克蘭的俄軍表現不佳，令大多數西方分析人士感到驚訝，普廷總統的軍事行動恐以失敗告終。

文中說，儘管俄軍在烏國南部和東部佔領一些領土，但俄軍在烏克蘭遭受重大打擊，不但被迫放棄了閃電戰、部隊被趕出烏國首都基輔周圍、黑海艦隊旗艦「莫斯科號」沉沒，也沒真正掌控制空權；據一些西方估計，數以萬計的俄軍已經陣亡。

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