疫情竄升 北韓日增30萬疑似病例

編譯茅毅

2022/05/16 05:30

〔編譯陳成良、茅毅／綜合報導〕中國各地武漢肺炎疫情仍此起彼落，上海市疫情趨緩，宣布自十六日起分階段復商、復市，但四川疫情升溫，十四日新增本土二○九人染疫，其中九十八‧五％集中在廣安市。另一方面，北韓疫情也持續升溫，十四日新增近三十萬起「發燒」病例（即疑似確診病例）和十五起死亡病例，自十二日以來已累計四十二例死亡。

中國疫情四處爆 四川日增209例

中國國家衛生健康委員會十五日通報，十四日本土新增二二六例確診與一四九二名無症狀感染者，共一七一八人染疫，仍以上海的一三六九人最多，其次是四川的二○九人，北京四十一人。

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上海分階段復商復市 民眾酸到爆

上海副市長陳通十五日宣布，將依循「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」原則，購物中心、百貨商場、藥局、超市賣場、便利商店等自十六日起逐步恢復線下營業，推行「線上訂、線下送」和「線下到店消費」服務。中國社群媒體「微博」網友看法兩極，調侃說「地鐵都沒開，還喊復工」、「當笑話（聽）」，「全區靜默，讓鬼去復工？」

為加速上海清零，繼備受爭議的「入戶消殺」後，有區域被投放大量以三氯異氰尿酸為主要有效成分的消毒片，使多人出現喉嚨痛、嘔吐等症狀。由於這類「消毒泡騰片」通常會產生致癌物質，浦東新區北蔡鎮政府十四日晚間對此致歉，坦承其清消措施不夠科學。

美國ＣＮＮ駐中國記者卡佛（David Culver）在經歷上海五十多天高壓封城後，直到近日才搭機返美。他餘悸猶存地說，當地身穿白色防護衣的防疫人員破門而入，「好像殭屍電影」的情節。

北韓十五日通報新增廿九萬六一八○起「發燒」病例，已累計八十二萬六二○例，「其中卅二萬四五五○人正接受治療」。

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