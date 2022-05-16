英情報︰侵烏俄軍 折損三分之一地面兵力

在烏軍反攻下，俄軍已逐漸撤出烏國第二大城哈爾科夫周邊地區，圖為哈爾科夫郊區受到戰火蹂躪，滿目瘡痍。（歐新社）

2022/05/16 05:30

〔編譯茅毅、陳成良／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭至十五日已達八十一天，雙方都宣稱在烏東頓巴斯地區（Donbas）發動成功攻勢，俄軍在頓巴斯取得若干進展，烏軍則在俄軍佔領的戰略要地伊久姆（Izium）附近發動反攻。不過，英國國防部最新戰情報告顯示，俄羅斯在烏克蘭部署的地面部隊恐已折損約三分之一，俄方在頓巴斯的攻勢已失去動力，進度大幅落後。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格十五日也向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，「烏克蘭能夠贏得這場戰爭」；烏俄戰爭的走向並未按照莫斯科的規劃，俄軍未能拿下基輔…並未達成其設定的戰略目標。

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北約秘書長；戰局沒按俄劇本走 烏將贏得戰爭

路透報導，儘管俄軍在初期取得小規模進展，但過去這一個月來始終未能佔領更多土地，且持續高度耗損，更由於喪失渡橋設備、情報、監控和偵察無人機等關鍵軍備，作戰計畫落後情況將加劇。此外，俄軍受到執行能力下降、士氣持續低迷及戰鬥力下滑等因素嚴重影響，許多能力無法快速替補或重建，因此俄軍不太可能在接下來卅天內提升作戰進度。

伊久姆橫跨頓內茨河（Donets river），距離烏國第二大城哈爾科夫（Kharkiv）約一二○公里。烏方指稱，烏軍在伊久姆已轉為反攻，企圖切斷俄軍在頓巴斯的補給線，使俄軍更難包圍頓巴斯東部戰線的烏軍；俄軍雖有損失，卻仍在大頓巴斯區的利曼、北頓內茨克、阿夫迪夫卡、庫拉霍夫等地持續挺進。

烏國總統澤倫斯基十四日指出，烏東情勢「依然非常艱困」，他歡迎美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈 （Mitch McConnell），與另外三名共和黨參議員來訪，感謝美國跨黨派的支持，並再次呼籲俄國應被認定為支持恐怖主義國家。

烏南港市馬立波目前僅剩亞述鋼鐵廠仍在烏軍手中，俄軍十五日持續轟炸鋼鐵廠，據稱仍有數百名烏軍躲在廠內。而經過多日等待，一支由五百至一千輛汽車組成的車隊，十四日終於在俄軍放行下載著馬立波難民，抵達烏國控制的東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）。這是俄軍二月入侵以來，馬立波最大規模的單一撤離行動。

英國「衛報」報導，馬立波市長顧問安德里尤先科（Petro Andryushchenko）指稱，莫斯科當局計畫舉辦公投，決定馬立波是否應該加入俄國，以確保加強控制當地，最快十五日就可能公布相關訊息，但未獲得證實。烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）十五日則說，他在德國柏林的北約外長會議上與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，布林肯告訴他，「更多武器和其他援助正在運往烏克蘭的路上」。

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