芬、瑞申入 北約將火速批准

芬蘭總統尼尼斯托（右）和總理馬林（左）十五日聯袂宣布，申請加入北約。（路透）

2022/05/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發歐洲警戒，長期軍事中立的芬蘭十五日正式宣布尋求加入北大西洋公約組織（NATO），扭轉已有七十五年歷史的軍事不結盟政策。瑞典執政黨也準備在十六日進行討論，極有可能跟進。北約各成員國外交部長十五日表明，將加速批准程序，以儘快賦予芬、瑞兩國安全保障；對於土耳其可能反對，各國也有信心加以說服。

芬蘭總統、總理聯袂宣布申入北約

芬蘭總統尼尼斯托和總理馬林十五日聯袂召開記者會，證實尋求加入北約。據報導，芬蘭十六日將向國會提出議案，數日內料有結果，有機會在一週內向北約提出申請。

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隨著芬蘭率先表態，瑞典也不願成為波羅的海唯一「非北約國」。總理安德森領導的「社會民主黨」預計十六日決定是否放棄長久以來的反對立場，只要該黨同意加入北約，國會同意票即可達絕對多數。多名國會議員先前已表態，只要芬蘭加入北約，就會支持瑞典加入。

據了解，瑞典和芬蘭的「軍事不結盟」政策，分別實施兩百多年及七十五年，但在烏俄戰爭爆發後，芬蘭民眾支持加入北約的比率飆升至四分之三，是過去的三倍；瑞典的支持者也急升至五成，僅兩成反對。

與此同時，北約各國外長十五日在德國柏林舉行非正式會議。德國外長貝爾伯克表示，已做好所有準備，只要芬、瑞兩國提出申請，即可迅速推動批准程序。她也透露，各國一致同意，「如果兩國決定加入，就必須快速加入，我們必須確保為他們提供安全保證，不能出現過渡期或灰色地帶」。英國外交大臣特拉斯也表示，「強烈支持」芬、瑞加入。加拿大外長趙美蘭說，希望批准程序能在「數週內」完成。

值得注意的是，土耳其總統艾多根近日表達反對立場，尤其不樂見瑞典加入，因為瑞典對土國視為恐怖份子的「庫德工人黨」（PKK）過於寬容，為芬、瑞入盟增添變數。不過，土國外長卡夫索格魯表示，已準備與芬、瑞和其他北約成員國化解歧見。瑞典外長林德和芬蘭外長哈維斯托也表示，將釐清誤解並尋求解決之道。

華郵︰俄重大挫敗 也沒本錢對芬武嚇

華盛頓郵報分析，芬蘭加入北約是俄國重大戰略挫敗，儘管俄方憤怒，卻幾乎無能為力，因為俄軍正困在烏克蘭戰場，俄芬交界的部隊早已調往前線支援，對芬蘭已無軍事威嚇空間。再者，俄國僅供應芬蘭少量油氣，芬蘭對「斷供」也早有準備。芬蘭軍事情報機構退休將領托瓦里（Pekka Toveri）直言，即使俄國對基礎設施發動網攻或展開混合戰，芬蘭也有能力反制。

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