建國最大災難 北韓逾52萬人發燒 拒絕外援
2022/05/15 05:30
〔編譯張沛元／綜合報導〕北韓的武漢肺炎疫情持續升溫，十四日通報新增廿一例死亡病例，領導人金正恩雖稱其病毒傳播情況為「建國以來最大災難」，但在防疫上看似仍不願接受外援。
北韓朝中社報導，金正恩十四日出席政治局會議，當局宣布全國十三日新增十七萬四四四○起發燒病例，廿一人死亡；從四月底到本月十三日，累計發燒病例達五十二萬四四四○例，累計死亡人數廿七人。報導中說，金正恩在會中稱這波疫情是北韓建國以來最嚴重的災難，但定能克服危機；目前的疫情蔓延並非無法控制、主張應研究他國防疫政策與成果，並師法中共與中國人民的防疫經驗。
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金正恩：定能克服危機
南韓韓聯社指出，金正恩表態「定能克服危機」，暗示平壤當局意圖自行抗疫，而非借助外援，因此北韓可能不會立刻接受南韓新總統尹錫悅提議、包括提供武肺疫苗在內的抗疫合作。北韓曾拒絕接受透過「疫苗全球取得機制」（COVAX）配發的中國科興疫苗與AZ疫苗，偏好美國製的莫德納與輝瑞疫苗；此外，美國國務院告訴韓聯社，若COVAX決定對北韓提供輝瑞疫苗，美方將予以支援。
中國國家衛生健康委員會官網十四日公布，全中國十三日全日新增一九七九起本土確診病例，包括力拚解封的上海市一六八一例與疫情膠著的北京市五十六例，上海還新增一起死亡病例。
紐西蘭總理 快篩陽輕症
此外，紐西蘭總理阿爾登十四日宣布武肺快篩呈陽性反應，但症狀輕微，將居家隔離七天與遠距工作至廿一日早上。