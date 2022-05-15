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    建國最大災難 北韓逾52萬人發燒 拒絕外援

    北韓十三日新增二十一例武肺死亡病例，累計已有二十七人死於武肺。圖為南韓首爾一處火車站的電視十四日播放有關北韓領導人金正恩的新聞。（美聯社）

    北韓十三日新增二十一例武肺死亡病例，累計已有二十七人死於武肺。圖為南韓首爾一處火車站的電視十四日播放有關北韓領導人金正恩的新聞。（美聯社）

    2022/05/15 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕北韓的武漢肺炎疫情持續升溫，十四日通報新增廿一例死亡病例，領導人金正恩雖稱其病毒傳播情況為「建國以來最大災難」，但在防疫上看似仍不願接受外援。

    北韓朝中社報導，金正恩十四日出席政治局會議，當局宣布全國十三日新增十七萬四四四○起發燒病例，廿一人死亡；從四月底到本月十三日，累計發燒病例達五十二萬四四四○例，累計死亡人數廿七人。報導中說，金正恩在會中稱這波疫情是北韓建國以來最嚴重的災難，但定能克服危機；目前的疫情蔓延並非無法控制、主張應研究他國防疫政策與成果，並師法中共與中國人民的防疫經驗。

    金正恩：定能克服危機

    南韓韓聯社指出，金正恩表態「定能克服危機」，暗示平壤當局意圖自行抗疫，而非借助外援，因此北韓可能不會立刻接受南韓新總統尹錫悅提議、包括提供武肺疫苗在內的抗疫合作。北韓曾拒絕接受透過「疫苗全球取得機制」（COVAX）配發的中國科興疫苗與AZ疫苗，偏好美國製的莫德納與輝瑞疫苗；此外，美國國務院告訴韓聯社，若COVAX決定對北韓提供輝瑞疫苗，美方將予以支援。

    中國國家衛生健康委員會官網十四日公布，全中國十三日全日新增一九七九起本土確診病例，包括力拚解封的上海市一六八一例與疫情膠著的北京市五十六例，上海還新增一起死亡病例。

    紐西蘭總理 快篩陽輕症

    此外，紐西蘭總理阿爾登十四日宣布武肺快篩呈陽性反應，但症狀輕微，將居家隔離七天與遠距工作至廿一日早上。

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