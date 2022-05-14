社會面清零 上海想要5月中達成

上海靜安區一處防疫封鎖區十三日一批穿著防護裝的人員從卡車上卸下一箱箱紙箱。（法新社）

2022/05/14 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕因武漢肺炎Omicron變種病毒株疫情封城長達一個半月的中國上海，市府十三日表示，防疫情勢持續「穩中向好」，現在目標是努力在五月中旬達成「社會面清零」，即再無社區新增病例，屆時將有序解除封城措施。不過，上海市十三日通報新增本土病例數小幅反彈，全國疫情也持續反覆。

上海十三日通報新增二二七例確診、一八六九例無症狀感染者，合計二○九六例，與前一天相較增加四十四．七％，也是四月廿四日以來，首見每日新增病例反彈；同時，新增兩例死亡。

請繼續往下閱讀...

儘管如此，上海市副市長吳清表示，目前上海疫情防控情勢「穩中向好」，雖有小幅波動，但九十九％以上的陽性感染者均在閉環管控中發現，在相關風險人群篩查中的感染者數量，近三天共報告六例；「目前提出的目標是，在本月中旬實現社會面清零，屆時將實施有序開放、有限流動、有效管控、分類管理」。

吳清指出，達成社會面清零之後將逐步恢復正常生活秩序，包括擴大復工、復課和實體營業。他強調堅持「動態清零」總方針，但「不是追求絕對的零感染」，而是能及時清除社區病例。

中國政府為了「常態化」疫情防控，正在各城市建立步行十五分鐘就有篩檢站的「採樣圈」，估計一年需要一．四五兆人民幣，相當於去年國內生產總值（GDP）的一．五％。不過，十三日全國通報新增本土病例二四五二例，再度回到二千例以上，包括確診三一二例、無症狀感染者二一四○例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法