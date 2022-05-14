社會面清零 上海想要5月中達成
2022/05/14 05:30
〔編譯管淑平／綜合報導〕因武漢肺炎Omicron變種病毒株疫情封城長達一個半月的中國上海，市府十三日表示，防疫情勢持續「穩中向好」，現在目標是努力在五月中旬達成「社會面清零」，即再無社區新增病例，屆時將有序解除封城措施。不過，上海市十三日通報新增本土病例數小幅反彈，全國疫情也持續反覆。
上海十三日通報新增二二七例確診、一八六九例無症狀感染者，合計二○九六例，與前一天相較增加四十四．七％，也是四月廿四日以來，首見每日新增病例反彈；同時，新增兩例死亡。
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儘管如此，上海市副市長吳清表示，目前上海疫情防控情勢「穩中向好」，雖有小幅波動，但九十九％以上的陽性感染者均在閉環管控中發現，在相關風險人群篩查中的感染者數量，近三天共報告六例；「目前提出的目標是，在本月中旬實現社會面清零，屆時將實施有序開放、有限流動、有效管控、分類管理」。
吳清指出，達成社會面清零之後將逐步恢復正常生活秩序，包括擴大復工、復課和實體營業。他強調堅持「動態清零」總方針，但「不是追求絕對的零感染」，而是能及時清除社區病例。
中國政府為了「常態化」疫情防控，正在各城市建立步行十五分鐘就有篩檢站的「採樣圈」，估計一年需要一．四五兆人民幣，相當於去年國內生產總值（GDP）的一．五％。不過，十三日全國通報新增本土病例二四五二例，再度回到二千例以上，包括確診三一二例、無症狀感染者二一四○例。