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    國安風險 美研擬阻中搜集公民個資

    美國拜登政府已草擬行政命令，阻止中國等外國對手取得美國人個資。圖為拜登十一日造訪伊利諾州坎卡基（Kankakee）一個家庭農場。（法新社）

    美國拜登政府已草擬行政命令，阻止中國等外國對手取得美國人個資。圖為拜登十一日造訪伊利諾州坎卡基（Kankakee）一個家庭農場。（法新社）

    2022/05/13 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕路透十一日根據匿名知情人士與瀏覽過的文件摘要獨家披露，美國拜登政府已草擬一項賦予司法部大權的行政命令，以阻止中國等敵對國家存取美國人的個資。此行政命令草案仍在檢討，還將指揮衛生及公共服務部，以避免聯邦資金用於支持將美國醫療照護數據轉移給外敵。

    美國前總統川普二○二○年曾企圖查禁TikTok（抖音國際版）與Wechat（微信國際版），理由是有搜集個資供北京當局追蹤使用者與進行內容審查之虞，但禁令遭美國法庭喊卡，川普最後也宣布撤回。

    白宮、司法部與商務部皆不願對研擬中的行政命令發表評論；衛生部則未回應置評要求。美國耶魯大學法學院「蔡中曾中國中心」研究員塞克斯指出，拜登政府顯然正設法處理美中關係中的新風險前緣，即中國政府存取美國的敏感數據。

    該行政命令一旦施行，將賦予美國司法部長賈蘭德檢討與可能禁止有國安風險之虞、涉及出售或存取數據的商業交易；指示衛生部開始制訂規定，以確保如獎金與獎項等聯邦協助，不會被用來支持將美國人的健康、健康相關或生物數據，轉移給由外敵擁有、控制或受其管轄指揮的實體。此外，草案還明確授權司法部「監督遵守以及執行根據稍早行政命令發布的任何禁令、許可或緩解協議」，以支持賦予商務部長權限；商務部長則負責確定哪些交易完全禁止以及哪些得以豁免。

    美情報界曾警告，中企藉由投資處理敏感醫療照護資訊的美國企業，來搜集美國人個資，像是「華大基因」二○一三年併購美國基因序列公司Complete Genomics，及藥明康德一五年收購美國企業NextCODE Health。

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