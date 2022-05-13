濫殺烏平民 21歲俄軍在烏受審

烏克蘭向俄羅斯提議，以俄國戰俘交換馬立波亞速鋼鐵廠的傷兵。死守亞速鋼鐵廠的烏軍說，俄軍持續狂轟鋼鐵廠。（路透）

2022/05/13 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）十一日表示，烏國將對在押的廿一歲俄羅斯士兵希希馬林（Vadim Shishimarin）進行審訊，成為烏國遭俄國進犯以來，第一位因戰爭罪名受審的俄國軍人。

人權理事會要查俄在烏侵犯人權

於此同時，聯合國人權理事會十二日以三十三票贊成、二票反對、十二票棄權，通過啟動調查俄羅斯在烏克蘭侵犯人權。

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烏國檢方聲明，希希馬林二月廿八日持步槍在烏國東北部蘇米州一座村落，由車內朝一名六十二歲居民開槍；遇害者當時正在路邊牽腳踏車行進，手無寸鐵，頭部中彈後於距離住家數十公尺處身亡。烏國調查人員蒐集相關證據後，發現加害者「違反戰爭法律和慣例並蓄意謀殺」，最高可求處十至十五年有期徒刑。

維涅迪克托瓦說，十一週以來，她的辦公室累計偵辦的戰爭罪或入侵罪案已逾五千起。至於此嫌如何落網，聲明並未交代細節，她僅表示全案涉及「戰爭罪」，「希希馬林目前人在烏克蘭境內」，屆時「不是缺席判決，而是直接對殺害平民者進行審判」。

根據近月因訪問俄國戰俘而聲名大噪的烏國四十歲影片部落客佐爾金（Volodymyr Zolkin）三月間刊上YouTube的訪談影像，同意拍攝的希希馬林聲稱其單位一月被告知將派往距離烏國邊境約三二二公里的俄國西北部佛羅尼斯市參加軍事演習，之後他在烏國被俘，當時部隊正試圖將傷兵帶回俄國而被烏軍包圍。他透過影片向父親喊話，坦承已淪為階下囚，但「在這裡他們對我們很好」，希望兩國最終針對換俘進行對話。

八成俄戰俘 未受過戰鬥訓練

佐爾金上月也曾告訴英國「衛報」，面對俄國戰俘，「老實說，我不知道如何準備這些訪問」，因為他訪談的所有人當中，實際上有八成還是孩子，其中部分手無寸鐵，部分這一生都還沒開過槍、沒有戰鬥訓練。

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