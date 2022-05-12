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    抗中禦敵 日本通過經濟安保法

    日本確認推動經濟安保的迫切性，為岸田政府的重要政策之一。 （法新社）

    日本確認推動經濟安保的迫切性，為岸田政府的重要政策之一。 （法新社）

    2022/05/12 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕在中國「軍民融合」政策積極將民間尖端技術軍事轉用等背景下，日本岸田文雄政府主要政策之一「經濟安全保障推進法」，十一日在參議院以多數決通過審查，預定二○二三年分階段上路。經濟安保法的內容，包括加強半導體等戰略物資的供應鏈等四項重點，授權政府可調查日本相關企業的供應商和庫存，以確保戰略物資的穩定供應，並防止敏感尖端技術流出等。

    穩定半導體等戰略物資供應

    經濟安保法的重點，包括半導體等戰略物資的穩定供應、電力與金融等十四項業種基礎建設事前審制、對人工智慧（AI）與量子等尖端技術開發支援的官民合作，以及對可能被軍事轉用的專利採取非公開制等。日本政府發言人松野博一在例行記者會上表示，這項法案的通過是日本確保經濟安全的重要一步。由於在經濟安保法通過後，日本政府必須配合修訂多達一三八項相關法令，因此最快會在明年春天起分階段實施。

    在戰略物資的穩定供應方面，將減少對國外的進口依賴，政府將對半導體、稀土等重要礦物、電池、醫藥品指定為「特定重要物資」，修訂法令提供充分的財政支援。為避免供應短缺，授權政府可對企業的原物料供應商及庫存進行調查，拒絕者將課以罰責。

    電力金融鐵路14項基建審制

    基建安保方面，將指定電力、金融及鐵路航空等十四項基建業種，當業者引進重要系統時，必須事先向政府提出報告，並檢查是否具有遭到網路攻擊的風險。美國政府已禁用中國華為的製品，日本也有相同考量。

    在AI與量子等尖端科技開發方面，政府將對產學提供研發資金，促進產官學合作，另對於可能軍事轉用的專利技術，改採非公開制，主要將由防衛省進行審查。政府對民間企業提供支援的同時，也將對企業的情報提供與保密採取一定制約。業者若將列為非公開的專利情報外洩，將處兩年以下徒刑或課以一百萬圓（約廿三萬台幣）以下罰金。

    軍事轉用專利技術改非公開

    這項法案的推動背景，主要是在美中尖端科技的霸權之爭下，中國提出「軍民融合」政策，積極將民間尖端技術轉用於軍事。日本執政黨自民黨為防止資訊和尖端技術外流，要求立法的呼聲極高，再加上前年武漢肺炎疫情爆發之初，日本驚覺防疫物資過度仰賴進口，今年俄羅斯入侵烏克蘭，更讓日本確認推動經濟安保的迫切性，因而成為岸田政府的重要政策之一。

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