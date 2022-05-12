烏關轉運站俄斷氣 歐洲能源危機惡化

義大利總理德拉吉（左）十日在白宮與美國總統拜登（右）會面，為遭俄羅斯侵略的烏克蘭奔走。（彭博）

2022/05/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在烏克蘭宣布關閉烏東一處輸往歐洲的俄羅斯天然氣主要轉運站後，俄國十一日已停止對該轉運站供氣，恐令烏克蘭戰爭所引發的歐洲能源危機更為惡化。在此同時，烏國官方宣稱俄羅斯對烏軍在第二大城哈爾科夫附近的反擊感到憂心，但也坦承俄軍有能力再度攻擊該區。

俄輸歐天然氣少1/4 德影響最大

烏克蘭的天然氣管線業者GTSOU十一日表示，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）已暫停對烏東的天然氣轉運樞紐「索赫拉諾夫卡」（Sokhranivka）輸送天然氣。GTSOU十日曾以遭到在烏東的俄國佔領軍技術性干擾為由，宣布從十一日起暫停經由索赫拉諾夫卡輸送天然氣。烏克蘭是俄國天然氣輸往歐洲的主要必經國之一，即便在烏克蘭遭俄羅斯入侵後依然供氣。

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俄羅斯新聞社（RIA）十一日報導，俄羅斯天然氣工業公司表示，取道烏克蘭的輸歐俄國天然氣目前只剩下一個入口點；在烏國關閉索赫拉諾夫卡轉運站後，輸歐俄國天然氣的流量十一日已減少四分之一，破壞天然氣供應安全。根據了解，受影響最大的是極度仰賴俄國天然氣的德國，德國官員稱索赫拉諾夫卡轉運站遭關閉導致進入德國的俄羅斯天然氣流量減少四分之一，但整體供應無虞，減少的天然氣已由來自挪威與荷蘭的天然氣補足。

阻烏哈爾科夫反攻 俄軍集結邊境

烏克蘭內政部長顧問丹尼森科（Vadym Denysenko）十一日轉述烏國總參謀部研判指出，俄國擔憂烏軍可能在哈爾科夫州北部反攻，已於靠近哈爾科夫的俄羅斯邊境城市貝爾哥羅德（Belgorod）集結約廿個營級戰術群（battalion tactical groups），並稱俄軍有能力再度攻擊該區；但十一日最激烈的動態戰事是在更南邊的盧甘斯克魯別日諾耶（Rubizhne）與北頓內茨克（Severodonetsk）。此外，頓內茨克的烏東城市斯拉維揚斯克市（Sloviansk）有兩個地區遭到俄羅斯的飛彈攻擊。

另一方面，烏南由俄羅斯扶植的赫爾松市當局十一日表示，他們已要求俄國把赫爾松併入俄羅斯聯邦，希望在年底前完成。

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