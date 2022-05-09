俄軍又挫敗 自哈爾科夫撤退

烏克蘭東部盧甘斯克地區一所學校7日遭俄軍轟炸，恐已造成至少60人罹難。圖為消防人員8日在斷垣殘壁中搶救受困民眾。 （路透）

2022/05/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯總統普廷預定九日在莫斯科紀念二次世界大戰「勝利日」前夕，俄軍在烏克蘭的戰事再遭重大挫敗。烏克蘭軍方八日表示，俄軍七日自烏國第二大城哈爾科夫周邊撤退，一直被烏軍逼到哈爾科夫東北方十二公里的邊界處。

亞速鋼鐵廠老弱婦孺撤離

俄軍七日以巡弋飛彈攻擊烏國西南部港市敖德薩，並加強轟炸烏軍在烏南港市馬立波的最後據點亞速鋼鐵廠，企圖在九日「勝利日」前取得足以慶祝的進展，俄方還聲稱摧毀西方援烏武器。烏國官方則宣稱，已完成馬立波亞速鋼鐵廠三百多名老弱婦孺的撤離工作。烏國總統澤倫斯基表示，接下來將積極撤離傷患和醫護人員。

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俄軍七日還空襲烏東頓內茨克一所學校，據稱該校有約九十人躲在地下室避難，目前只救出約卅人，估計至少六十人恐已罹難。俄軍三月十六日也曾空襲馬頓內茨克州學院戲劇院，死亡人數據估計可能多達六百人。戰事爆發以來，烏克蘭指責俄軍針對平民發動攻擊，砲轟民居及醫院等建築物，造成大量平民傷亡。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞與世衛公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan），七日聯袂訪問烏國首都基輔。萊恩在記者會上表示，據世衛統計，俄軍對烏克蘭醫療衛生設施，發動至少兩百次攻擊，相關數據將做為俄國可能犯下戰爭罪的證據。烏方指稱，這類事件總數多達約四百起。

除哈爾科夫戰事告捷外，烏軍七日也以土耳其製造的「旗手」TB2無人機，炸毀停在蛇島上的俄軍「羚羊級」登陸艇，以及島上的防空飛彈系統。

烏南戰事外溢到周邊國家的風險也持續增加。烏克蘭國防部表示，在鄰國摩爾多瓦的親俄地區「聶斯特河沿岸」，俄軍和武裝分子已進入全面戰備狀態。據稱當地一座機場附近七日晚間遭到疑似無人機攻擊。

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