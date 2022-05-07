美第一夫人出訪東歐 探視烏國難民

美國第一夫人吉兒．拜登5日晚間在安德魯空軍基地準備搭機前往羅馬尼亞與斯洛伐克探視烏克蘭難民前，接受記者訪問。（美聯社）

2022/05/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國第一夫人吉兒．拜登五日啟程前往東歐進行四天旋風式訪問，並將於八日母親節當天探視離家避戰的烏克蘭難民。同日，烏克蘭總統澤倫斯基透過電話邀請德國總統史坦麥爾與總理蕭茲訪問烏克蘭，德國則宣布將指派外長貝爾伯克赴烏，烏、德似乎已盡釋前嫌。

美國第一夫人辦公室指出，吉兒六日抵達位於黑海附近、距離烏克蘭邊境約一百公里的羅馬尼亞米哈伊爾．科加爾尼索空軍基地會見美軍，之後轉往羅馬尼亞首都布加勒斯特，與該國官員、美國使館人員、烏克蘭難民、人道救援工作人員及教師會面，以及八日在斯洛伐克探視在斯國避戰的烏克蘭人。吉兒此行還將與同為英文教師的羅馬尼亞第一夫人卡門．伊爾哈尼斯，以及斯洛伐克女總統查普托娃見面。

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盡釋前嫌 德外長將訪烏

德國總統辦公室消息人士透露，澤倫斯基五日與史坦麥爾通電話，邀請史坦麥爾與蕭茲訪問烏克蘭；兩位元首的通話「盡釋前嫌」，史坦麥爾表達對烏克蘭的團結尊重與支持之意。同日，蕭茲在一場記者會被問到是否會接受澤倫斯基邀請訪問烏克蘭時表示，在與史坦麥爾討論後的結果是，貝爾伯克會在近期內訪問烏克蘭。史坦麥爾四月中旬自爆原定訪問基輔但遭烏方拒絕，兩國就此陷入外交口水戰。

儘管蕭茲未鬆口願出訪烏國，澤倫斯基八日倒是將在二戰歐戰勝利日透過視訊與之會面。目前擔任七大工業國（G7）代理主席國的德國政府發言人霍夫曼表示，蕭茲將於八日主持今年第三度七大工業國夥伴視訊會議，會議論及烏克蘭情勢；澤倫斯基也將與會並報告烏國當前情勢。

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