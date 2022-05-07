中俄討論新結算系統 取代SWIFT

三月一日在俄羅斯聖彼得堡一處貨幣兌換顯示的匯價。（美聯社檔案照）

2022/05/07 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯因侵略烏克蘭，遭西方聯手制裁，踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統，現在俄羅斯和中國的中央銀行將討論使用、推廣兩國各自開發的結算系統，意圖取代SWIFT。

中國駐俄羅斯大使張漢輝五日接受俄羅斯塔斯社（TASS）專訪透露此事。被問到兩國在經濟合作上，存在哪些「繞過對俄制裁的可能性」，他說，西方的制裁對中俄在貿易結算和物流等方面，帶來困難，中國將繼續支持在雙邊貿易、投資和信貸，進一步擴大本幣計價結算，充分發揮包括俄羅斯人民幣業務清算行在內的兩國基礎設施組織和金融機構作用。

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他表示，中國銀聯在俄推展多年，「對於俄MIR支付清算系統，或中國銀聯支付清算系統在兩國的推廣和使用，此問題將由雙方央行部門協商確定」。

MIR和銀聯是俄羅斯被踢出SWIFT後，少數可使用的對外支付系統選項。張漢輝在訪問中說，中俄兩國從未宣布雙邊貿易放棄美元或歐元支付結算方式；未來雙方在貿易結算，「將根據兩國貿易實際需求和現實情況」，採取務實和靈活多樣的合作形式。

俄羅斯也正在推廣二○一四年吞併克里米亞遭制裁後建立自行開發的「金融資訊傳輸系統」（SPFS），四月底並宣布不再公開該系統參與者名單。而中國「人民幣跨境支付系統」（CIPS）也具有取代SWIFT的潛力，過去與俄羅斯MIR系統合作的全球支付平台Apexx執行長基南（Peter Keenan）指出，CIPS有一二八○家金融機構加入，而SPFS僅約四百家用戶，這是俄羅斯看上CIPS和特別針對亞洲支付尋找替代方案的原因。

如果中國CIPS的使用擴大，將可帶來一套以人民幣計價的系統，做為美元為主的SWIFT之外的選擇。標準普爾全球市場情報公司亞太區首席經濟學家畢斯瓦（Rajiv Biswas）說，就中期而言，CIPS在中俄雙邊貿易結算將扮演越來越大的角色；不過，中國要拓展CIPS仍受限於目前全球貿易僅三％使用人民幣計價，美元、歐元佔高達七十七％。

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