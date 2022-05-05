勝利日逼近 俄瘋狂空襲烏東 南北擾亂

遭俄羅斯軍隊圍困逾兩個月的烏克蘭南部港市馬立波，三日再有近一百名民眾撤離，其中一家三口終於團圓。（歐新社）

2022/05/05 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭持續兩個多月，烏克蘭國防部四日表示，俄軍升高對東部的攻擊步調，一天多達五十場空襲，並打算五月九日在馬立波閱兵慶祝俄國「勝利日」。烏國北部、南部邊境也愈加不平靜︰南部摩爾多瓦親俄勢力區聶斯特河沿岸情勢引起歐盟關注，歐盟承諾將加強軍事援助。

習酸民主在21世紀走不下去

美國總統拜登三日視察洛克希德馬丁公司生產「標槍」飛彈的工廠，他將烏俄戰爭稱為民主的一場歷史性戰役，是更廣泛的全球民主對抗專制之爭的其中一個戰線，這其中包括中國；拜登說，中國領導人習近平曾告訴他，民主在廿一世紀持續不下去，「烏克蘭就是決定此事會不會發生的第一場戰役」。

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白俄突襲軍演 烏密切關注

另一方面，烏國北部鄰國白俄羅斯四日突然舉行名為「突襲」的軍事演習，白俄軍方說，軍演目的是「評估部隊作戰準備以及對可能危機迅速反應的能力」。烏國密切關注白俄軍演，邊防部隊發言人狄姆欽科說，「我們不排除俄羅斯可能在某個時間點，利用白俄羅斯的土地、軍隊攻打烏克蘭」。狄姆欽科說，烏國也已強化在南部與聶斯特河沿岸的邊境防禦。烏國指控俄羅斯企圖把戰線拉到這塊親俄地區。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）四日與來訪的歐盟理事會主席米歇爾會晤。米歇爾承諾，歐盟準備今年內「顯著增加」對該國的軍備援助，將協助該國「因應俄國侵略烏克蘭戰爭外溢的影響」。

烏國東部馬立波亞速鋼鐵廠內的受困民眾，在俄軍猛烈砲轟下持續疏散，當天已有一五六人從亞速鋼鐵廠和馬立波周邊撤出。

俄軍指控亞速營和其他部隊利用人道撤離的空檔部署，並指以色列「傭兵」也混在亞速營部隊。俄軍也砲轟敖德薩港周邊一處軍用機場的後勤中心，摧毀存放的土耳其無人機及歐盟、美國援烏武器。

烏克蘭國防部四日表示，俄軍三日一天就對烏東發動將近五十場空襲，並從裏海發射十八到十九枚巡弋飛彈，攻擊烏國全境交通基礎設施，意圖破壞軍備運輸。鄰近波蘭的西部利維夫三日夜間連遭俄軍三枚巡弋飛彈轟炸，三座變電站嚴重受損，部分電力一度中斷。

基輔近郊的伊爾平居民，3日無助地看著在戰火中幾乎全毀的家園。（美聯社）

烏克蘭西部利維夫市三日遭俄軍空襲，冒出濃煙。（法新社）

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