俄政變傳言又起 換國安情報高層發難

普廷正面臨軍事、情報高官政變，「極有可能」發生一場推翻普廷行動。（法新社）

2022/05/05 05:30

戰略錯誤 導致經濟災難

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭的戰事進展不如預期，使得有關俄國政府內訌、甚至政變陰謀傳言不斷。英國倫敦「金融城早報」（City A.M.）四日報導，烏俄戰爭在俄國國內越來越被視為戰略錯誤、更是經濟災難，現在莫斯科傳言紛紛，指一批前將領和情報機關官員準備推翻總統普廷，並且結束烏克蘭戰爭。

報導指出，俄國情報機關「聯邦安全局」（FSB）高層據稱對俄軍在烏克蘭戰事苦無進展備感挫折，已經接觸一批將領和前軍方官員，尤其是一個名為「有力集團」（siloviki）的團體，該團體是俄國政府有國安、情報、軍方等機關背景的政治利益團體，據稱正與軍事情報局（GRU）、前蘇聯時期國安局（KGB）和負責官員安全的俄羅斯聯邦保護局（FSO）等單位的前任官員，一起推動推翻普廷。

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首見有力集團與普廷切割

此外，俄羅斯國內、外的分析家也指出，所有跡象都顯示，普廷即將面臨政變。俄羅斯安全事務專家索達托夫（Andrei Soldatov）向智庫「歐洲政策分析中心」（Center for European Policy Analysis）說，「這是首見『有力集團』與普廷切割，這開啟了各種各樣的可能性」；據稱普廷「非常擔心」，已經加強克里姆林宮內外的安全戒備，他表示，普廷因在烏克蘭的軍事行動面臨嚴厲批評，已經清算了約一五○名情報人員，「這名俄國總統幾週來都在為政變做準備」。

主持俄羅斯記者社群平台Agentura網站的索達托夫並指出，上個月聯邦安全局外國情報部門負責人貝塞達（Sergey Beseda）和他的副手雙雙遭拘禁，西方官員認為，此舉表明普廷對FSB在烏俄戰爭扮演的角色極度擔心，也害怕情報機構內的力量或許正在運作謀反。澳洲科廷大學俄羅斯軍事專家穆拉維耶夫（Alexey Muraviev）也相信，普廷正面臨軍事、情報高官政變，「極有可能」發生一場推翻普廷行動。

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