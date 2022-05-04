德︰達成和平協議前 不會解除對俄制裁

羅馬天主教宗方濟各（中）4月30日在梵蒂岡保祿六世大廳，接見來自斯洛維尼亞的信眾。（歐新社檔案照）

2022/05/04 05:30

〔編譯陳成良、周虹汶／綜合報導〕德國已表態將支持歐盟對俄羅斯的第六輪制裁方案，包括石油禁運。總理蕭茲二日強調，在俄羅斯與烏克蘭達成和平協議之前，不會解除對俄國的制裁，而且和平協議的條款必須由烏克蘭定奪。

蕭茲接受德國第二電視台（ZDF）訪問時表示，俄國總統普廷不要以為掠奪烏克蘭的土地、宣告戰事結束，西方國家就會解除制裁，「和平不是普廷說了算」。蕭茲直言，德國不會接受俄國吞併克里米亞，因為此舉「違反國際法」。

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願會普廷斡旋停戰 教宗未獲回應

義大利媒體報導，羅馬天主教宗方濟各曾向普廷提出會面要求，願意親赴莫斯科以求止戰，但俄方至今仍無回應。據報導，方濟各在俄國二月廿四日入侵烏克蘭之初，曾史無前例地親訪俄國駐教廷大使館。根據義大利《晚郵報》三日刊登的訪問內容，方濟各坦承在戰事爆發約三週時，曾透過梵蒂岡高階外交官傳達訊息給普廷，表示「我有意願去莫斯科。當然，必須是克里姆林宮領袖允許」，但「我們一直沒收到回音，而我們仍然堅持。」他「擔心普廷現在不能或不想有這場會議，但你怎麼可以不阻止這麼多的殘忍行徑？」

斐濟裁定 美可扣押俄96億元遊艇

另一方面，俄國入侵烏克蘭後，俄羅斯寡頭的私人飛機、遊艇及個人財產等陸續遭凍結、扣押或沒收。斐濟高等法院三日裁定，美國可扣押俄國權貴克里莫夫（Suleiman Kerimov）擁有的超級遊艇「阿瑪迪亞號」（Amadea），這艘遊艇廿一天前抵達斐濟遭到扣留。據估計，阿瑪迪亞號價值三．二五億美元（約九十六億台幣）。

俄大亨批普廷 旗下網銀被迫變賣

此外，俄國網路銀行「Tinkoff」創辦人丁科夫（Oleg Tinkov）上月十九日成為第一個公開反對烏俄戰爭的俄國大亨，大罵普廷侵烏是「瘋狂戰爭」。據英國「金融時報」報導，克里姆林宮隔天就聯繫「Tinkoff」銀行高層，威脅若不與丁科夫斷絕關係，該銀行就會被收歸國有。丁科夫因而被迫將家族集團在該銀行的三十五％股份，賣給親普廷的俄國金屬業大亨波塔寧（Vladimir Potanin）。

德國總理蕭茲（中）三日與來訪的芬蘭總理馬林（左）及瑞典總理安德森（右）合影。蕭茲承諾，若兩國申請加入北約，將予以支持。（法新社）

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