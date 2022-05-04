歐盟執委會提案 禁運俄石油

烏克蘭遭俄羅斯入侵，各界踴躍聲援，德國慕尼黑市的電視塔2日打上代表烏克蘭國旗的藍黃兩色燈光，表達支持。（法新社）

2022/05/04 05:30

盼10日通過 德已表態支持

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐盟二日警告成員國，必須為俄羅斯完全中斷天然氣供應做好準備，強調歐盟不會屈服於俄方的要求，改以盧布支付進口天然氣的費用。此外，歐盟執行委員會三日將向成員國提出第六輪制裁俄國方案，包括對俄國石油實施禁運，希望在本月十日的外交事務會議通過，德國已表明會支持。

籲成員國準備好 以防俄斷氣

俄國先前要求來自「不友好國家」的客戶—包含歐盟成員國—以盧布支付天然氣費用，以規避西方國家對俄國中央銀行的制裁。保加利亞和波蘭的企業拒絕遵守後，已遭俄國切斷供應。

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由於歐盟多國的發電仰賴俄國天然氣，最大經濟體德國也不例外，歐盟二日召開能源和環境部長會議，擔任主席的法國環境部長龐皮里（Barbara Pompili）和歐盟執委會能源專員辛姆森（Kadri Simson）均表明，所有成員國會和波、保兩國聯手儲備天然氣，以因應俄國斷供天然氣。辛姆森還強調，就她所知，沒有一家歐洲企業準備遵守普廷的規定，改變支付方式。

波蘭氣候與環境部長莫斯克瓦（Anna Moskwa）也說，波羅的海國家、丹麥、荷蘭和芬蘭等國都重申，絕不會使用盧布支付。

與此同時，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾二日表示，歐盟準備在三日提交第六輪對俄制裁，包括禁運俄國石油，將可使俄國損失一大部份收入來源，盼本月十日或十六日的外交事務會議上通過，「至少在石油進口方面，相信從現在開始到下一次會議前，是有可能達成協議的。」

德國外交部長貝爾伯克二日表示，德國準備支持歐盟對俄國石油進口實施禁運。經濟暨氣候部長哈貝克也強調，「我們已設法達到可以承受這項制裁的程度。」

法新社指出，歐盟的俄國石油禁運制裁將是漸進式的，有六至八月個月時間，讓成員國找尋替代的供應來源。一名資深官員則透露，可能會特別免除高度依賴俄國石油的國家參與石油禁運，例如斯洛伐克和匈牙利。此外，歐盟外交官透露，第六輪制裁也會將俄國最大銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）。

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