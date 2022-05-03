俄扯希特勒有猶太血統 以色列譴責

俄國外交部長拉夫羅夫。（路透檔案照）

2022/05/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯二月入侵烏克蘭以來，擬於五月九日二次世界大戰納粹德國對前蘇聯正式簽訂降書的「勝利日」七十七週年終戰的傳聞不絕於耳，俄國外交部長拉夫羅夫一日正式否認此說。前一天，始終對烏俄衝突維持「中立」的中國官方媒體，則是破天荒地刊登烏國外交部長庫列巴指控俄國「入侵」的訪談內容，學者解讀為顯示中國對烏克蘭戰爭長期化的憂慮加深。

拉夫羅夫向義大利媒體Mediaset表示，俄軍不會對行動日期進行調整，包括「勝利日」，行動步調優先取決於「平民百姓及俄軍人員風險最小化」。而為了指控猶太裔的烏國總統澤倫斯基也可能是納粹主義者，拉夫羅夫接著說：「我可能搞錯了，但希特勒也流著猶太人的血液。」

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以色列外交部長拉皮德二日指前述言論「不可被原諒且令人髮指」，強調「猶太人大屠殺不是猶太人自殺，針對猶太人最低級的種族主義，就是指責猶太人反猶太。」以國政府也召見俄國駐以大使，要求拉夫羅夫收回言論。

拉夫羅夫日前還說，國際間解除對俄制裁，也是與烏克蘭和談的條件之一，但遭烏方否認。對此，德國外長貝爾伯克一日強調，唯有俄軍從烏國領土撤退，包括頓巴斯地區和克里米亞半島，制裁才有可能解除。

中國官媒首刊烏控俄入侵

新華社四月卅日刊發對拉夫羅夫和庫列巴的書面訪問全文，但焦點集中在庫列巴。庫列巴指控，「歐洲當前出現的最大不穩定正是俄羅斯入侵烏克蘭造成的」，強調「這場戰爭不符合中國的利益。俄羅斯入侵我國領土引發的全球糧食危機和經濟問題，會對中國經濟造成嚴重威脅。」庫列巴提議中國成為烏克蘭安全的保證者之一，希望中國呼籲俄停火。

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