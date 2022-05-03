俄軍車易卡泥坑 中國製輪胎害的

西方國家官員認為，俄羅斯軍方貪腐問題嚴重，卡車或裝甲車只能配備品質低劣的廉價中國製輪胎，導致俄軍出師不利。圖為烏克蘭第二大城哈爾科夫附近被擊毀的俄軍卡車。 （法新社檔案照）

2022/05/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯軍隊入侵烏克蘭的過程中，卡車和裝甲車經常在偏離一般道路時陷入泥坑，不僅延遲進攻計畫，也更容易成為烏軍活靶。英國「每日郵報」一日指出，西方國家官員認為，俄軍內部貪腐問題嚴重，不排除官員中飽私囊後，為車輛配備廉價、品質低劣的中國製輪胎，導致俄軍連連出師不利。

據報導，烏克蘭進入春季後更加潮濕，路面泥濘的情況愈發常見，導致俄軍的卡車和裝甲車在駛離一般道路後，容易被卡在泥坑裡動彈不得，只好盡可能行駛在一般道路上，如此一來不僅拖延推進速度，還使得俄軍車隊往往過度集中在某一處，進而遭到烏軍鎖定襲擊，造成整體軍事計畫落後。烏國南部和克里米亞半島氣候較乾燥，地形對俄軍的威脅性較少，但其他地區的潮濕是一大挑戰。

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俄軍內部嚴重貪腐致出師不利

西方官員指出，北大西洋公約組織（NATO）車輛使用的是米其林XZL輪胎，俄軍可能採用中國企業仿冒西方企業智慧財產權所大量生產的廉價劣質品，而此與俄軍內部貪腐息息相關。情報顯示俄軍將領嚴重腐敗，俄國一年六百億英鎊（約二．二八兆台幣）的國防預算中，有很大一部分被層層剝削，俄軍只能被迫為昂貴的戰車配備廉價的輪胎，「結果根本發揮不了作用」。

一套米其林輪胎107萬 中製6100元

美國芝加哥大學學者穆斯（Karl Muth）表示，中國仿冒米其林XZL輪胎的產品是「黃海YS20」輪胎，品質明顯更低劣。據瞭解，五十個一套的米其林XZL輪胎，在中國電商龍頭「阿里巴巴」的售價為三萬六千美元（約一○七萬台幣），但中國相同數量的同級別輪胎僅二○八美元（約六千一百台幣）即可購得。

另一方面，俄軍前進速度減緩的原因，也不排除是車輛維護不善。輪胎持續數月曝曬在陽光之下，就容易裂開，這也是大量俄軍車輛被遺棄在烏國境內原因。俄軍「鎧甲-S1飛彈車」（Pantsir-S1 SAM）爆胎照片先前曾在「推特」上廣為流傳，而曾為美國陸軍維護車輛的美國國防部退休公務員特連科亦曾指出，俄軍內部腐敗使其無法在烏克蘭有效使用鎧甲-S1、卡車或輪式裝甲車。

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