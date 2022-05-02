日越領袖︰反對武力片面改變現狀

日本首相岸田文雄1日在河內會晤越南總理范明正。（歐新社）

2022/05/02 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本首相岸田文雄一日在河內與越南總理范明正舉行會談，就烏克蘭戰爭、人道援助烏克蘭、南海、北韓核飛彈、緬甸、供應鏈分散和數位轉型（DX）等安保及經濟議題交換意見，就烏俄戰爭立即停戰及提供人道支援重要性達成共識。雙方在會後召開的聯合記者會上更表明，各國都必須遵守尊重國家領土和主權完整的原則，不容許亞洲等任何地區出現以武力片面改變現狀的情況。

越南宣布捐烏50萬美元

范明正在記者會上宣布，將透過國際組織捐贈五十萬美元，做為對烏克蘭的人道支援。他也強調，各國應遵守國際法基本原則及聯合國憲章，勿使用或威脅使用武力。

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由於越南與俄羅斯有傳統深厚關係，因此記者會上並未直接點名俄國，越南在聯合國大會表決譴責俄國侵烏決議案時也棄權。

岸田指出，他和范明正均強烈反對使用或威脅使用大規模毀滅性武器（WMD）和攻擊平民。越南是日本「自由開放印太地區」倡議的重要夥伴，兩人同意就海上安全加強合作，日本自衛隊也將協助越南強化資安能力。針對中國在南海的擴張，岸田說，兩人皆強烈反對企圖片面改變現狀和經濟施壓，將為此繼續合作。

岸田四月卅日從印尼飛抵河內，越南是他此次八天東南亞和歐洲訪問行程的第二站。岸田一日晚間轉往今年亞太經濟合作會議（APEC）輪值主席國泰國，預定二日與泰國總理帕拉育舉行會談，預料雙方將確認日泰在安保及經濟領域的合作，並討論如何應對烏俄情勢。

日本共同社報導，歐盟執委會主席馮德萊恩及歐盟理事會主席米歇爾擬於本月十二日訪日，會晤岸田磋商援助烏克蘭和對俄制裁。

日擬新文件取代防衛大綱

另一方面，共同社一日報導，日本政府將制定新的文件，取代做為日本長期外交、安保政策指引三大文件之一的「防衛計畫大綱」。新文件部分內容將仿效美國「國防戰略報告」（NDS）的做法，不予公開，尤其是日本對中國、俄國和北韓「有事」時的因應作為。

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