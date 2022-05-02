歐盟擬第六波制裁 年底前禁俄石油

烏國首都基輔附近城鎮伊爾平的十歲男童薩維伊（Savelii），一日悼念在俄軍砲擊中喪命的父親。（路透）

2022/05/02 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐盟正在擬定對俄羅斯的第六波制裁行動，預計未來數日展開密集協商，鎖定俄國石油、俄國及盟邦白俄羅斯的銀行，以及更多個人和企業為對象。知情人士透露，歐盟將逐步限制俄國石油進口，在今年底前全面禁運，並將更多俄國與白俄銀行逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統。

彭博引述可靠消息報導，歐盟最快將在本週的會議中做出決定，對俄國發動第六波制裁，但由於相關討論是在私下進行，實際措施在正式提出前還可能發生變化。歐盟的制裁行動需要獲得所有廿七個成員國支持才會通過，儘管一直反對禁運俄國石油的德國已表態支持逐步禁止，但匈牙利等國也抵制相關措施，因此歐盟若要禁運俄國能源，恐將面臨不少阻礙。

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二○一九年的數據顯示，歐盟有近三分之二原油進口來自於俄羅斯，因此做為俄國原油和燃料最大消費國的歐盟，一旦對俄國實施禁運，勢將加劇與俄國的緊張關係。歐盟正試圖藉此向俄國總統普廷施壓，要求俄軍撤出烏克蘭。

俄持續經由烏克蘭向歐供氣

俄國政府獨資控制的「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）一日宣稱，應歐洲客戶需求，持續經由烏克蘭向歐洲供應天然氣，一日的出口量甚至從前一天的七一七○萬立方公尺，增為九七二○萬立方公尺。Gazprom上週揚言，將切斷對波蘭及保加利亞的天然氣供應，因為該兩國拒絕以俄國盧布付款。

德國官員上週表示，已準備好不再採購俄國石油，為歐盟禁運俄國能源的決定鋪路。德國在四月廿六日也一改以往的猶疑立場，同意提供「獵豹」（Gepard）防空坦克給烏克蘭。德國總理蕭茲一日針對在西方國家提供重型武器的援烏行動中，德國未發揮領導作用的批評，強調自己寧願謹慎行事，也不願倉促做出決定。

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