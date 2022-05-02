傳普廷胃癌將開刀 指揮權暫轉移

俄羅斯總統普廷。（美聯社檔案照）

2022/05/02 05:30

聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫將任代理人

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷最近公開露面時出現手抖、坐姿怪異等反應，與國防部長紹伊古會面時，更是右手緊抓桌邊，導致外界懷疑他的健康亮起紅燈。如今，克里姆林宮內部人士透露，普廷因罹患胃癌將接受手術，期間將把權力暫時移交給強硬派的前蘇聯國家安全委員會（KGB）負責人、現任聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。

英國「每日郵報」一日報導，因大爆克宮內幕而廣受歡迎的社群平台「Telegram」頻道「General SVR」披露前述消息，並引述克宮重要人士的說法，指稱普廷在十八個月前診斷出罹患胃癌和帕金森氏症，原本預定四月中旬後進行癌症手術，但手術已延後到五月九日紀念二次世界大戰擊敗納粹的「勝利日」之後。

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據報導，普廷被建議必須接受手術，但確切日期仍在商議中，儘管手術並沒有急迫性，但也不能拖。報導指稱，在普廷接受手術治療期間，「可能兩、三天」，將指派帕特魯舍夫擔任職務代理人，而非俄國憲法規定的總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）。

報導指稱，現年七十歲的帕特魯舍夫被外界視為是制定烏俄戰爭關鍵決策的重要人物，他說服普廷相信烏國首都基輔有許多新納粹份子。更有消息人士指出，普廷曾向帕特魯舍夫表示，他是自己在政府內部唯一信任的對象，一旦自己健康出現問題，將會把國家的管理實權交給帕特魯舍夫。

曾在ＫＧＢ共事 影響普廷走極端

英國廣播公司（BBC）報導，帕特魯舍夫對普廷擁有極大影響力，因為他不僅曾與普廷在KGB共事，還在一九九九年至二○○八年間擔任俄羅斯聯邦安全局（FSB）負責人。據稱在俄國決定入侵烏克蘭三天前，帕特魯舍夫向普廷強調，美國的目標是裂解俄羅斯。從某種意義上來說，普廷受到他的影響而走向更極端的立場。

此前也有西方媒體引述情報界消息指稱，普廷可能罹患癌症、帕金森氏症或失智症而導致腦部失調，長期服用類固醇藥物使其大腦陷入混亂，變得暴躁易怒。

克宮始終否認普廷有健康問題，但近年來他曾數度神秘消失。

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