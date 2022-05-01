俄和談新條件 要西方解除制裁

俄羅斯外交部長拉夫羅夫4月26日在莫斯科會晤聯合國秘書長古特瑞斯。（美聯社）

2022/05/01 05:30

和談僵局 俄外長怪烏怪西方

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯的和談自三月廿九日以後中斷至今，烏國總統澤倫斯基四月廿九日表示，由於俄軍在烏克蘭暴行引起公憤，烏俄和談瀕臨破裂，他對和談前景感到悲觀；俄國外交部長拉夫羅夫則在中國官方媒體新華社、以及阿拉伯媒體的專訪中，指支持烏國不斷改變立場，以及挺烏的西方政府「好戰言論和煽動性的行動」，才是推進和談進程的阻礙。他強調，解除西方的制裁，也是和談的條件之一。

澤倫斯基批俄 和談瀕破裂

烏克蘭國際傳真社報導，澤倫斯基指出，與俄和談破裂的風險很高，他歸咎於俄軍暴行引起公憤，「大家（烏克蘭人）想殺了他們，當有這種態度，就很難談什麼」。

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新華社卅日報導拉夫羅夫專訪內容，被問到是什麼阻礙兩國和談，他說「基輔政權的西方支持者好戰言論和煽動性行動」，並指只有烏克蘭政府遵循烏國人民，而非「遠方顧問」的利益，才能達成協議。

俄稱已有97萬烏人逃到俄

拉夫羅夫另外在「阿拉伯新聞」（Arab News）專訪，指和談停滯不前，要怪烏國不斷改變立場，以及西方破壞和平努力，「我們陷入僵局是因為他們一直想耍花招」。

拉夫羅夫在新華社的訪問中說，目前俄烏代表團「幾乎每天」都在透過視訊會議討論可能的條約草案，並指解除對俄制裁也在和談議題中，「我們贊成繼續談判，儘管談判進展困難」。他還指出，已有九十七．五萬人從烏克蘭、以及頓內茨克和盧甘斯克人民共和國「疏散」到俄羅斯，其中包括十一．九萬名第三國公民。

他指責北約正設法阻撓俄烏達成政治協議，包括輸送烏國武器，「如果美國和北約真有興趣解決烏克蘭危機，首先就應停止向基輔政權提供武器和彈藥」。但是他也說，俄羅斯不認為在烏克蘭的戰事，是在與北約作戰，並說絕對不能挑起核戰，因為「沒有人會是贏家」。

俄媒模擬核彈攻擊歐洲

然而，俄羅斯官方媒體「第一頻道」新聞節目，卻在同日播出模擬核彈攻擊歐洲的情況，宣稱俄國發射核飛彈後兩百秒就可打到倫敦、巴黎和柏林。一名美國國防部高官向「路透」表示，五角大廈持續每天監控俄國的核武能力，「我們評估沒有動用核武之危，也沒有對北約領土的威脅」。

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