中英對照讀新聞》World’s oldest person dies in Japan aged 119 全球最年長人士在日本過世 享年119歲

2019年3月獲金氏世界紀錄認證為全球最高齡人瑞的日本女性田中加子本月19日長眠,享嵩壽119歲。圖為她2019年3月9日出席認證慶祝會,當時116歲。(路透檔案照)

◎周虹汶

A Japanese woman believed to have been the world’s oldest person has died aged 119, public broadcaster NHK said on Monday, reporting the death of Kane Tanaka.

公共廣播機構「日本放送協會」週一報導田中加子的死訊說,據信是全球最年長者的一位日本女性以119歲過世。

Born on Jan. 2, 1903 - the year of the Wright Brothers’ first controlled flight of their motor-driven airplane - Tanaka was confirmed by Guinness World Records in 2019 as the oldest living person.

田中生於1903年1月2日──萊特兄弟以他們的引擎驅動的飛機進行首次受控飛行的那年──在2019年獲金氏世界紀錄證實為還活著的最年老人士。

She died of old age at a hospital in Fukuoka city, western Japan, on April 19, NHK said. During her life, she had been partial to chocolate and fizzy drinks, NHK said.

日本放送協會說,她於4月19日在日本西部福岡市一家醫院因年邁過世。她這輩子特別喜歡巧克力和氣泡飲料。

Japan has a dwindling and rapidly ageing population. As of last September, the country had 86,510 centenarians, and nine out of every 10 were women. (Reuters)

日本人口不斷減少並快速老化。截至去年9月,該國有8萬6510名人瑞,而且每10人中有9人是女性。

(路透)

新聞辭典

partial: 形容詞,指部分的、局部的、不完全的、不公平的、偏袒的、特別喜歡的。例句:Don’t be partial to our own child.(別袒護我們的孩子。)

fizzy:形容詞,指嘶嘶的、起泡沫的。例句:She doesn’t like fizzy orange.(她不喜歡橘子汽水。)

dwindle:動詞,指逐漸減少、縮小或衰弱。例句:His voice dwindled to silence.(他的聲音越來越小,最後安靜沉默了。)

