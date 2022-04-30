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    岸田會晤印尼總統 同聲譴責俄國

    印尼總統佐科威（圖右）29日在茂物的總統府和來訪的日本首相岸田文雄舉行會談，會後兩人召開共同記者會。（歐新社）

    印尼總統佐科威（圖右）29日在茂物的總統府和來訪的日本首相岸田文雄舉行會談，會後兩人召開共同記者會。（歐新社）

    2022/04/30 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕日本首相岸田文雄廿九日展開其出訪東南亞和歐洲五國的緊湊行程，首站在茂物（Bogor）與印尼總統佐科威舉行會談，討論俄羅斯入侵烏克蘭、中國在區域內越來越獨斷獨行及日本對印尼的投資等廣泛議題。兩人在共同記者會（見圖，歐新社）中強烈譴責俄國侵烏行徑，將合作使烏俄戰爭儘快停戰，並確認將合作實現自由開放的印太。針對東海和南海情勢，岸田表明，強烈反對片面改變現狀的企圖與經濟施壓。

    印尼是預定二○二二年十一月在峇里島召開的廿國集團（G20）高峰會輪值主席國，廿九日的「岸佐會」中，兩人同意合作尋求基於國際法和平解決烏俄戰爭及對話，並一致反對違反國際人道法攻擊平民及民用設施，不認同侵害主權和領土完整，以武力單方面改變現狀。

    針對北京在南海擴權的舉動，以及中國漁船在印尼周邊海域違法作業，岸田在該記者會中提到，日方將就提供巡邏艦艇予印尼海巡機關進行研究。

    佐科威同日稍早表示，他拒絕烏國總統澤倫斯基的軍援請求，但敦促烏俄領袖儘快終止戰事。印尼已邀請烏俄領袖出席G20，但俄國總統普廷與澤倫斯基都未證實出席與否。

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