俄煽動波士尼亞分裂 炮製烏克蘭衝突

波士尼亞的塞爾維亞裔政治領袖多迪克立場親俄，其分離主義主張被視為有俄羅斯在背後撐腰。（路透檔案照）

2022/04/30 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕觀察家警告，值此俄羅斯不滿北大西洋公約組織東擴而入侵烏克蘭的戰事方興未艾之際，一千多哩外、內部嚴重分裂的巴爾幹半島國家波士尼亞，恐淪為下一個因俄國與北約對立而兵戎相見的戰場；莫斯科當局煽動恐令波國萬劫不復的分裂主義餘燼，令已維持二十多年的和平恐危在旦夕。

波士尼亞在一九九二年到九五年間爆發奪走十萬條人命的內戰，此後一分為二，一是以穆斯林與克羅埃西亞人為主的波赫聯邦，一是以塞爾維亞人為主的政治實體普斯卡共和國（Republika Srpska）；但隨著波士尼亞的塞裔政治領袖多迪克（Milorad Dodik）日益親俄，愈來愈多人擔心，波士尼亞恐難繼續維持和平穩定。多迪克與俄羅斯總統普廷關係親密，近來更大力倡導其分裂主張，公認應有克里姆林宮在背後撐腰。

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巴爾幹半島局勢添亂

日前造訪巴爾幹半島的美國民主黨籍參議員墨菲曾警告波國情勢令人憂心，困獸之鬥的普廷會另尋他處取勝，其中之一可能是波士尼亞。

同為斯拉夫民族、皆信奉東正教，再加上曾在一、二次世界大戰中同盟，俄國與巴爾幹半島的塞爾維亞人有數百年的深厚情誼，因此當北約在九○年代插手巴爾幹半島事務，從波士尼亞、塞爾維亞到科索沃戰爭無役不與，看在克里姆林宮眼中儼然是羞辱人的挑釁，此後便尋求擴大對波國塞裔的影響力，也警告波國若加入北約，莫斯科必有所回應。

美英制裁 歐盟增駐軍

奧地利格拉茨大學的巴爾幹問題專家畢伯（Florian Bieber）說，俄羅斯在波士尼亞問題上顯然已與西方公然決裂。美英今年稍早已先後制裁多迪克，歐盟雖未跟隨但幾乎加倍駐軍；該區的調查新聞網站「巴爾幹洞見」（ Balkan Insight）總編輯拉塔爾（Srecko Latal）表示，俄羅斯的威脅看似已迫使歐美以更嚴肅態度面對波國情事；俄國在整個巴爾幹半島掌握足夠的地方基礎與追隨者，只要莫斯科當局願意，就能讓該區更為動盪。

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