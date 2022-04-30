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    德尋替代來源 不反歐盟禁運俄石油

    德國自烏俄開戰以來，逐步減少進口俄國石油，如今不再反對歐盟禁運俄國石油。圖為德國漢堡一處油槽。（路透）

    德國自烏俄開戰以來，逐步減少進口俄國石油，如今不再反對歐盟禁運俄國石油。圖為德國漢堡一處油槽。（路透）

    2022/04/30 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國華爾街日報廿八日指出，一直不願支持對俄國實施全面能源禁運的德國態度已見鬆動，願意採取分階段禁運俄國石油，為歐盟開啟新一輪制裁踏出第一步。

    德國政府兩名官員透露，德國駐歐盟機構代表廿七日在會議上表示，只要德國有足夠時間尋找俄國能源的替代來源，就不再反對全面禁運俄國石油。德國所需石油現約有十二％仰賴俄國進口，已比烏俄戰爭前的卅五％減少。據了解，德國和波蘭達成協議，可透過波蘭靠波羅的海城市格但斯克，輸入向其他國家供應商購買的石油，是德國態度丕變的原因。

    歐盟官員表示，歐盟執委會近日將進一步討論相關措施，最快會在新的一週針對禁運俄國石油拍板定案。不過，歐盟最快何時停止採購俄國石油，以及是否設定價格上限或關稅等問題，則尚待討論。石油禁運須歐盟廿七個成員國一致同意，但匈牙利、義大利、奧地利、希臘等國仍因擔憂衝擊本國經濟，不願鬆口支持。其中，匈牙利屬內陸國家，在調整上最為複雜。

    據統計，歐盟一天從俄國進口三百萬至三百五十萬桶原油，價格接近四億美元，約佔歐盟原油進口總量的廿七％。國際能源總署（IEA）則表示，石油和天然氣出口的收入佔俄國去年聯邦總預算的四十五％。

    美：禁運推升油價 俄反得利

    美國財政部長葉倫日前警告，歐盟全面禁運俄國石油恐推高國際油價，傷害脆弱的全球經濟，卻幾乎無法傷害俄國，反而使俄國得利於飆高的油價。她建議，歐盟可以繼續購買俄國石油，同時限制俄國取得歐盟支付的款項，例如設立交易中介信託帳戶。

    中撤煤炭關稅 疑暗中助俄

    與此同時，紐約時報報導，中國國務院關稅稅則委員會公告，自五月一日起至明年三月卅一日，進口煤炭的稅率從三％至六％降至零；鑑於歐盟三週前就禁止進口俄國煤炭，加上中方表明將與俄國繼續「正常貿易」，此舉可能使俄國得利。據了解，由於中國去年出現煤炭短缺，向俄採購高達七十億歐元煤炭，而這是否代表中俄煤炭的「正常貿易量」，格外引起關注。

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