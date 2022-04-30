中國威脅日增 美澳民調皆仇中

美國最新民調顯示，逾八成美國人有點不喜歡或非常不喜歡中國，但僅不到三成將中國視為敵人。圖為美、中兩國領袖拜登與習近平。（美聯社檔案照）

2022/04/30 05:30

8成2美國人不喜歡中國

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國一份最新民調顯示，愈來愈多美國人視中國軍力與影響力為一大對美威脅，但大多數人仍把中國當成經濟對手而非敵人，同時也對中國與俄羅斯結盟感到憂心；澳洲民調也顯示，近六成澳洲人認同，澳洲應該對中國採取更強硬的態度。

對中負面觀感創新高

華府的皮優研究中心（Pew Research Center）廿八日公布的最新民調顯示，美國人對中國的負面觀感創新高，八十二％的美國人有點不喜歡或非常不喜歡中國，較去年的調查結果上升六個百分點。

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但在此同時，視中國為敵人的比率下跌，相較於一月時有三十五％的受訪者視中國為敵，最新民調中僅二成五民眾視中國為敵，同時有高達六成二受訪者視中國為競爭對手，而一月時視中國為競爭對手的比率為五十四％。

皮優的資深研究員席佛（Laura Silver）指出，此一轉變可能是一時受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響所致；俄羅斯入侵烏克蘭的所作所為被標為「敵人」，讓美國人對何謂敵人有更為清楚的感受，隨之在看待中國上有所轉變，認為中國更像是競爭對手。

視中俄聯手為最大挑戰

但該民調也顯示，中俄聯手顯然令美國人憂心忡忡─在被問到何者對美國而言是非常嚴重的問題時，六十二％受訪者認為是中俄夥伴關係，排名第一；其次是中國干預美國政治，四十七％；中國軍力與中國人權政策分別為四十三％與四十二％；美中經濟競爭以及台海緊張情勢皆為三十五％；排名最後是北京當局的香港政策，廿六％。

近6成澳洲人認同對中更強硬

此外，澳洲廣播公司廿七日公布的民調顯示，被問到澳洲在面對中國時是否該採取更強硬態度，五十八％同意，十二％不同意，廿四％中立；以受訪者政治傾向細分，澳洲總理莫里森領導的保守派「自由黨／國家黨聯盟」支持者，高達七成二主張應該對中國硬起來，中間偏左的工黨以及綠黨的支持者，也分別有過半數與四成七認同。

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