致命設計 俄坦克、裝甲車淪「移動棺材」

4月15日在一條通往基輔公路上所見一輛砲塔被炸飛的俄軍坦克殘骸。（美聯社）

2022/04/29 05:30

〔編譯管淑平、周虹汶／綜合報導〕俄羅斯攻打烏克蘭以來，根據英國國防部的估計，俄軍至少已經損失多達五八○輛坦克，一輛輛被炸得車頂開花的俄國坦克，已成為俄軍出師不利的一大象徵。專家指出，俄軍坦克有一西方早知的致命缺點，被稱為「玩偶盒效應」（jack-in-the-box effect），使其容易在戰場上成為活靶、「移動棺材」。

砲塔放砲彈 釀玩偶盒效應

「玩偶盒效應」缺陷與坦克彈藥存放方式有關，與現代西方坦克不同的是，俄國坦克將多枚砲彈存放在坦克砲塔中，使其非常脆弱，即使是非直接遇襲也可能引發連鎖效應，導致砲塔內最多存放達四十枚砲彈爆炸，因而引發的衝擊波，足以將砲塔炸上兩層樓高。

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西方軍事專家直指這是設計瑕疵，也意味著坦克上的人員成了活靶，且俄軍用於烏克蘭的所有裝甲車，都面臨彈藥爆炸問題。例如編制最多三名組員、另可搭載五人的BMD-4步兵戰車，就是個「移動棺材」，一被火箭彈擊中就毀了。其實西方國家在一九九一年和二○○三年的兩次伊拉克戰爭中，就注意到伊軍使用俄製T-72坦克出現同樣的問題，但俄國未學到教訓。

在另一方面，美國非營利組織「美國海軍研究所」（USNI）廿七日根據衛星影像指出，俄羅斯二○一四年強行兼併的烏克蘭所屬克里米亞半島西南端塞凡堡港入口處海塘內二月多了兩道海豚圍欄，時間就在二月廿四日侵烏前後，顯示俄方應已部署海豚負責反潛，以防烏軍對俄羅斯海軍在黑海最重要的塞凡堡海軍基地進行海底攻擊。

防海底攻擊 俄部署「海豚」

USNI報告指出，塞凡堡港內有許多俄國海軍艦艇，它們不在烏國飛彈射程內，但容易從海底破壞，海豚正可防止烏國特種作戰部隊從水下潛入港口，尤其海豚回聲定位能力超越軍用聲納技術，相對容易偵測出海床上的水雷等危險物品。

俄羅斯海軍兩棲攻擊艦「加里寧格勒號」（Kaliningrad）2月10日駛進克里米亞半島西南端塞凡堡港。（美聯社檔案照）

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