美促普廷終戰 每月將開援烏會議

烏克蘭軍隊26日在東部盧甘斯克附近的波帕斯納陣地，發射多管火箭砲。（歐新社）

2022/04/28 05:30

〔編譯管淑平、周虹汶／綜合報導〕烏俄戰爭外溢風險升高，除了烏克蘭鄰國摩爾多瓦親俄份子控制區聶斯特河沿岸（Transnistria）近日發生連串爆炸事件，俄國政府也針對英國官員表示支持烏克蘭攻擊俄國境內目標做出回應，揚言英國境內軍事基地以及提供烏國武器的波蘭等北大西洋公約組織（NATO）成員國，都可能成為俄國打擊對象。

戰事恐外溢北約國家

與此同時，與美國結盟的四十國國防首長應美國國防部長奧斯汀之邀，廿六日在德國蘭斯坦（Ramstein）美國空軍基地，討論烏克蘭長期安全需求。奧斯汀在會後宣布成立「通訊群組」，預計每月定期商議烏國自衛問題。

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對於俄國外交部長拉夫羅夫聲稱可能出動核武，奧斯汀直批此種論調「危險且無益」，並呼籲俄國總統普廷做出終戰決定。

聶斯特河沿岸親俄派將近日爆炸事件歸咎於烏克蘭滲透份子，基輔反指其栽贓，加上當地民眾廿六日接獲烏國即將來犯簡訊，都是意圖讓俄軍藉機增兵，直接威脅摩爾多瓦主權和烏克蘭南部戰略港市敖德薩，美國、聯合國均對當地情勢表示關切。

英國國防部次長哈佩廿六日指出，英國有義務支援烏國對俄國基礎設施的攻擊行動，以避免平民傷亡，援烏武器若被烏軍用於攻擊俄國境內補給線目標，將是「完全正當」之舉。對此，俄國政府批評哈佩「挑釁」，俄國外交部發言人沙卡洛娃揚言，俄方也可攻擊英國境內的軍事地點、返回基輔的英國外交官，甚至可能授權攻擊提供烏國武器的北約國家。

另一方面，俄國西南部邊境近日也接連傳出爆炸，廿七日再傳貝爾哥羅德州一處彈藥庫失火、庫斯克州傳出爆炸後，攔截一架烏克蘭無人機；佛洛尼斯（Voronezh）也發生兩次爆炸，防空系統摧毀一具小型無人偵察機。俄國軍方指控爆炸是「烏克蘭軍方所為」，廿七日發射長程飛彈摧毀烏國南部札波羅熱一座存放大量西方援烏武器的軍火庫。

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