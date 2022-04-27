德國硬起來 送烏防空坦克

德國獵豹式防空坦克（取自維基百科）

2022/04/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕世界各國援助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的軍事與財政援助持續增加。波蘭證實已向烏克蘭提供戰車，德國立場也出現大轉變，將向烏克蘭提供防空坦克，美國務院更無視莫斯科抗議，批准向烏克蘭出售價值上億美元的各型彈藥。此外，英國增加軍援之餘，還宣布對烏克蘭所有貨品免除關稅，並擴大對俄羅斯出口禁令，聯合國也將預定募集的人道援助金額增加一倍，達廿二．五億美元（約六六五億台幣）。

德國上週聲稱，已無庫存武器可支援烏克蘭，但可提供資金援助。不過，德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）廿六日在德國美軍蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）召開的「四十國軍事高峰會」上宣布，由於有超過卅個國家支持，德國將向烏克蘭提供「獵豹」（Gepard） 防空坦克，展現北約和歐盟團結一致。

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聯合國人道金額 達665億

主持會議的美國說，俄軍暴行已激起全球公憤，矢言「竭盡全力」協助烏克蘭。美國國務院廿五日宣布，通過可能對烏克蘭出售價值一．六五億美元（約四十八億台幣）的各型彈藥，包括榴彈砲和坦克砲彈等。

美國持續援助烏克蘭軍備抵抗俄羅斯侵略，金額已達卅七億美元（約一○九六億台幣）。挪威日前已宣布軍援烏克蘭百枚法國製「西北風」（Mistral）防空飛彈，總理斯托爾（Jonas Gahr Stoere）廿六日宣布，將撥款四三七○萬美元資助英國發起的對烏軍援計畫。斯托爾告訴國會，除此前已提供烏克蘭的武器外，挪威也可能直接運送更多武器到烏克蘭。

法國已決定向基輔提供射程四十公里的凱撒大砲（Caesar cannon），英國則將提供星光（Starstreak）防空飛彈和戰車。此外，波蘭日前傳出向烏克蘭提供T-72戰車，協助烏克蘭增強戰力。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）廿五日證實，已向烏克蘭派遣一批戰車，但基於安全因素，他拒絕透露確切數量，強調將在適當時機公開此事。

英國首相強森日前與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，確認英國將向烏克蘭提供新一批武器，包括無人機和反坦克武器等。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）廿五日表示，英國將向烏克蘭提供少量配備防空飛彈發射器的「風暴者」（Stormer）裝甲車，但未透露具體數字。

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