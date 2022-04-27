美轉換戰略 將直接抗俄

烏克蘭戰火方熾，烏克蘭西部城市烏日霍羅德（Uzhhorod）一名婦女，26日與即將上戰場的丈夫道別。（路透）

2022/04/27 05:30

奧斯汀︰目標「削弱俄軍事能力」

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰爭已逾兩個月，隨著戰事拉長，美國拜登政府立場開始改變。紐約時報指出，當美國國防部長奧斯汀廿五日在結束訪問烏克蘭之行時挑明說，美國的目標是看到俄羅斯軍事能力「被削弱」，直到不再能入侵鄰國；他並承認這場衝突一大轉變，即由爭奪烏克蘭控制權之戰，轉變成使華盛頓更直接對抗莫斯科的戰爭。

相較於烏俄戰爭之初，美國總統拜登堅稱無意讓這場衝突演成美俄較量，而是在幫助一個受困的民主小國捍衛自己、不被更強大鄰國接管。不過，紐時指出，隨著俄國戰爭暴行變得更明顯，烏國對重型裝甲的需求增加，上述界限也越來越模糊、言辭越尖銳，美國在言行上都在逐步向削弱俄軍推進。

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為澤倫斯基備好牌 應對停火談判

數名華府官員表示，奧斯汀此一精心策劃聲明的直接動力，乃是在為烏克蘭總統澤倫斯基準備好最強可打的牌，以應對預計未來幾月將進行的某種停火談判。

值得注意的是，彭博報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫廿五日警告針對烏克蘭爆發核武戰爭的「重大」風險，也示意克里姆林宮願意和美國談判，以嘗試解決衝突。他援引一九六二年古巴飛彈危機為例，當時美蘇核戰一觸即發，莫斯科和華盛頓瞭解超級強權行為準則，避免危機。

俄外長「警告」︰恐爆世界大戰

拉夫羅夫說，俄國將繼續和烏國總統澤倫斯基的代表談判，嘗試達成和平協議，和美國進行討論也會「有幫助」，「但我們（俄方）未觀察到他們部分（美方）就聯繫烏國或在其他議題上有任何意願」；從當前情勢來看，爆發第三次世界大戰的危險是重大真實的，不能低估；北大西洋公約組織（NATO）提供武器給烏克蘭，本質上等於是與俄國打代理人戰爭。

不過，英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）駁斥道，拉夫羅夫有關動用核武的發言，不過是在「虛張聲勢」，「我不認為目前有情勢升高的立即風險」，俄國動用戰術性核武、把情勢升高至這種程度的可能性「幾乎沒有」。哈佩說，北約確實在東翼加強部署，卻沒有提供烏國任何軍事協助，「這不只是北約的努力，而是一整個群體的國家都在對烏克蘭提供雙邊捐助，這個捐助群體超越北約」。

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