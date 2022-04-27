美防長︰烏克蘭會戰勝俄軍

美國國防部長奧斯汀（左二）26日在德國主持盟邦國防高層峰會，美軍參謀首長聯席會議主席密利（左一）和烏克蘭防長列茲尼科夫（右一）同桌與會。（歐新社）

2022/04/27 05:30

40多個盟邦召開國防首長峰會 矢言撼動天地全力軍援

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕烏俄戰爭進入關鍵階段，美國國防部長奧斯汀廿六日在德國美軍蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）主持和歐洲、中東、亞洲、非洲等四十多國盟邦的緊急國防首長峰會，協調加快軍援及同步運送更多武器至烏克蘭，以對抗俄羅斯侵略。他矢言，美國將繼續以「撼動天地」方式竭盡全力協助烏克蘭，以便能夠達到基輔提出的安全需求。

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奧斯汀昨在峰會開場時表示，這場由美國召集的會議，目標在「幫助烏克蘭贏得對抗俄羅斯不公不義的入侵戰爭，以及建立烏國應對明日挑戰的防禦工事」。他承諾，將對烏克蘭總統澤倫斯基率領全烏國軍民對抗俄羅斯的戰爭，提供額外軍事協助。

奧斯汀對烏克蘭國防部長列茲尼科夫表示，「我們全部都在這裡，因為烏克蘭的勇氣，因為無辜被殺的平民，因為你們的人民仍在經歷的苦難」；這場會議反映受激勵行動的世界，烏克蘭的「抵抗鼓舞了自由世界人心，且甚至帶給北約更大決心」，而俄羅斯總統普廷「從未想像到，世界會如此迅速和肯定地公開支持烏克蘭」。

根據主辦單位指出，有超過四十國、包括北大西洋公約組織（NATO）和非北約高層國防官員參與這次會議，為新烏克蘭防衛顧問團的一環，主要來自歐美國家，中東包括以色列、卡達，以及非洲國家如肯亞、突尼西亞都參加，螢幕上還可看到視訊與會的日本和南韓代表。

英方︰俄約1.5萬人陣亡 2千輛裝甲車被毀

美軍參謀首長聯席會議主席密利告訴隨行記者，他在閉門會議示警，烏國現在就需要更多安全協助，以在俄國呈現可能決定性突擊猛攻烏東之際，可防衛本身，而接下來幾週非常關鍵，「烏克蘭人會戰下去，我們需確保他們有能戰鬥的工具」。

密利在會前表示，會談一大目標為協調各方對烏國持續增加奧援，包括榴彈砲等重型武器，以幫助守軍對抗在地面猛攻烏東的俄軍。

俄軍攻擊基輔遭烏軍擊退敗北後，重新集結在烏東頓巴斯。匿名美國官員評估，在莫斯科從不同地方調派地面軍隊、試圖包圍和殲滅烏軍一大部分之際，俄軍會嚴重依賴砲擊，試圖猛轟烏軍陣地；但美國也估算，許多俄軍損耗嚴重，部分支隊人員損失高達卅％，這是美軍視為無法繼續作戰的程度。匿名美軍官員表示，「他們（烏軍）絕對有戰勝的機會」。

英國國防大臣華勒斯廿五日表示，英國評估俄軍已有約一．五萬人陣亡，包括約五三○輛戰車在內、共有兩千輛裝甲車被摧毀，另有六十架直升機與戰機遭毀。俄國目前僅承認一三五一名軍人死亡，三八二五人受傷。

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