咬唇、晃動…普廷再現異狀

俄國總統普廷參加莫斯科東正教救世主大教堂復活節彌撒儀式時，再次被發現他一再咬唇。（歐新社）

2022/04/26 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕自俄羅斯二月發動入侵烏克蘭戰爭後，俄國總統普廷身心健康狀況就引起關注。英國鏡報廿四日報導，六十九歲的普廷參加莫斯科東正教救世主大教堂復活節彌撒儀式時，再被拍到他一再咬唇、晃動身體等似相當不安、不穩和失神分心的畫面，引發諸多有關普廷對抗帕金森氏症或其他嚴重疾病的揣測。

新的現場畫面顯示，普廷身穿深藍色西裝和白色襯衫，繫深紫色領帶，手拿著點燃的紅色蠟燭，和莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）參與廿三日午夜彌撒。普廷多次在胸前畫十字，只在俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）宣告「基督已復活了」時，和其他教友一起回答「他真的復活了」，此外就沒有說話。

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普廷在和俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）廿一日在克里姆林宮會面討論在烏克蘭馬立波的軍事戰略，電視轉播畫面中也被外界發現，普廷癱軟無力靠著椅子，十二分鐘全程右手緊抓桌角邊緣，只能勉強撐住身體坐起。該影片在社群媒體廣傳並引發熱議，包括前英國國會議員門施（Louise Mensch）直言普廷有帕金森氏症，「這裡你可見到他緊抓桌子，好讓人看不出他的手在顫動，但他止不住抖腳」。

美國德州理工大學肢體語言專家布西（Erik Bucy）則指普廷相當細的腿和浮腫的臉顯示，可能正因為疾病造成體重減輕或肌肉變少。腫瘤專科醫師塞利瓦諾夫（Yevgeny Selivanov）據稱過去四年曾卅五次飛往黑海度假勝地索契去看普廷。

近來有關普廷健康惡化的傳言，包括他曾在本月接受甲狀腺癌手術的說法，克里姆林宮都予以否認。

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