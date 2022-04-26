俄稱停火撤平民 烏斥未達協議

烏克蘭西部利維夫州的克拉斯涅（Krasne）火車站25日遭到一枚飛彈擊中，造成變電站爆炸。（路透）

2022/04/26 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯軍隊廿五日持續轟炸烏克蘭東部地區，哈爾科夫和頓內茨克地區都有平民死亡報告，還傳出俄國邊境據稱是為俄軍爭奪烏東頓巴斯控制權而準備的兩個油庫發生不明爆炸，但俄國國防部意外宣布，將在烏南戰略港市馬立波的亞速鋼鐵廠周邊停火，讓躲在工業區內的平民撤離。烏克蘭國防部公布，俄軍自入侵以來已有兩萬一千九百名官兵陣亡。

俄方宣布從台灣時間廿五日晚間七時起，在亞速鋼鐵廠停止敵對行為，將部隊撤至安全距離，確保平民撤離。但烏國副總理韋列舒克表示，並未和俄方達成協議，強調烏方希望人道走廊事宜由聯合國秘書長古特瑞斯啟動並擔任保證人。古特瑞斯預定廿六日訪問莫斯科會晤俄國總統普廷，據稱兩人將討論馬立波與亞速鋼鐵廠情勢。

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烏盼人道走廊由聯國秘書長啟動

亞速鋼鐵廠是烏軍在馬立波的最後據點，普廷上週下令俄軍停止進攻，改採嚴密封鎖，企圖迫使烏軍不戰自潰。但烏方指控俄軍仍持續砲擊，基輔已邀請俄方在當地舉行「特別談判」，救出受困軍民。

距離烏克蘭邊境一五○公里的俄國邊境城市布揚斯克（Bryansk），廿五日凌晨有兩個油庫相繼爆炸起火，原因不明。稍後，俄國地方官員聲稱，俄軍在俄烏邊界擊落兩架烏克蘭無人機，但無證據證明兩起事件有關。

俄軍持續系統性摧毀烏國基礎設施。烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，俄軍廿四日發射九枚飛彈攻擊烏國中部工業城市克列緬丘格（Kremenchuk），擊中發電廠及煉油廠，至少造成一死七傷。烏國中部及西部五座車站，廿五日上午一小時內先後遭俄軍飛彈攻擊。但英國國防部指出，俄軍攻勢僅有些微進展。

俄羅斯攻烏進入新階段，英國「金融時報」引述消息來源報導，上月俄軍在烏國戰場遭遇挫折後，普廷曾認真考慮與基輔達成和平協議，但烏國擊沉黑海艦隊旗艦「莫斯科號」後，普廷似已放棄追求和平的外交努力，將目標轉為佔領更多烏國領土。

法新社則指出，軍事專家對俄國入侵烏克蘭行動的準備不足感到震驚，儘管俄軍在多條戰線上發動攻勢，卻未能取得制空權，也嚴重低估烏克蘭的抵抗力量。

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